U bunaru u Smederevu pronađene su ljudske kosti za koje se sumnja da pripadaju muškarcu nestalom 2018. godine. Ostaci su poslati na sudsku medicinu radi DNK analize i identifikacije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U jednom bunaru na teritoriji Smedereva pronađene su ljudske kosti.

Prema riječima izvora, sumnja se da su u pitanju posmrtni ostaci muškarca čiji je nestanak bio prijavljen policiji još 2018. godine.

"Jedan čovjek je pozvao policiju i rekao da je u bunaru uočio skelet. Takođe, naveo je i da pretpostavlja da su u pitanju posmrtni ostaci njegovog dede koji je nestao prije osam godina", kaže izvor za medije.

On dodaje da je policija juče izašla na teren, kao i da su za izvlačenje tijela iz bunara bili angažovani ronioci Žandarmerije.

"Ostaci tijela su izvađeni i prenijeti na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio identitet. Naložena je DNK analiza koja bi trebalo da pokaže da li se zaista radi o osobi nestaloj 2018. godine", kaže on.

Prema istim navodima, ispituju se okolnosti koje su dovele do smrti.

"Zbog protoka vremena tijelo je u takvom stanju da u ovoj fazi istrage ne može da se utvrdi kako je došlo do smrti. Ne isključuje se ni mogućnost da je muškarac sam skočio u bunar ili slučajno upao ili je u pitanju nešto treće. Nakon analiza i sprovedene istrage biće jasnije šta mu se dogodilo", objašnjava sagovornik za medije.

(Kurir/MONDO)