Karleuši otkazali nastup u Švedskoj, od organizatora ni glasa: Publika u šoku traži novac za karte nazad

Jelena Karleuša ponovo ima otkazan nastup, ovaj put u Švedskoj, nakon prethodnog u Njemačkoj.

Izvor: Youtube printscreen / Steffonator

Jeleni Karleuši ponovo je otkazan nastup u inostranstvu. Nakon Njemačke, otkaz je uslijedio i u Švedskoj, gdje je pjevačica trebalo da nastupi u jednom od tamošnjih prestižnih klubova.

Pjevačica prolazi kroz turbulentan period kada je riječ o poslovnim angažmanima, budući da joj je tokom proteklih nekoliko sedmica otkazan gotovo svaki zakazani koncert van granica Srbije.

U zvaničnom obavještenju objavljenom na društvenim mrežama navedeno je da je događaj otkazan, dok su kupci ulaznica upućeni da se za dodatne informacije i povraćaj novca obrate organizatorima, koji se za sada nijesu oglašavali.

„Događaj je otkazan. Za dodatna pitanja obratite se organizatoru. Svi kupci ulaznica biće uskoro kontaktirani i novac će im biti vraćen“, navedeno je u obavještenju.

Karleuši je tokom prethodnog vikenda otkazan i nastup u Njemačkoj. Tim povodom oglasila se na društvenim mrežama, iznoseći svoju verziju događaja i tvrdeći da je razlog otkazivanja povezan sa njenim političkim stavovima.

„Povodom mog nastupa u klubu Teatro u Njemačkoj, koji je njihov vlasnik naprasno otkazao, a prije neki dan mi je i avans uplatio na račun, dužna sam pojašnjenje: On se zove Suki (skraćenica od nečeg, poznatiji kao otac djeteta one Soraje) iz Tutina, zvanično Raška. Ili nezvanično Sandžak“, napisala je Karleuša.

Ona je navela da je problem, prema njenom mišljenju, nastao nakon objave na društvenoj mreži X, u kojoj je kritikovala isticanje stranih zastava na zgradi Javnog servisa.

„Problem je nastao kada sam napisala na X-u da ne želim strane zastave na zgradi Javnog servisa, misleći na zastave Palestine koje sam vidjela da neki čudni ljudi kače. Tog momenta, Suki (ili šta god) poziva mog menadžera i otkazuje nastup.

Da se razumijemo, saosjećam sa narodom Palestine, sa svakom žrtvom, pogotovo kada je riječ o stradanju djece. Tu sam oduvijek bila prva da osudim i to svi znaju. Ali takođe ne želim zastave Palestine ili bilo koje druge zemlje na zgradama srpskih institucija jer prosto mi sa Palestinom nemamo nikakve veze“, poručila je pjevačica.

Vidi opis Karleuši otkazali nastup u Švedskoj, od organizatora ni glasa: Publika u šoku traži novac za karte nazad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 5 / 5

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