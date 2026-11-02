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"Ona ne kontroliše svoje društvene mreže": Karleuša se oglasila nakon javne prozivke Ane Nikolić zbog izbora

"Ona ne kontroliše svoje društvene mreže": Karleuša se oglasila nakon javne prozivke Ane Nikolić zbog izbora

Autor Jelena Sitarica
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Jelena Karleuša oglasila se na mrežama tvrdeći da njena koleginica nije odgovorna za spornu objavu.

Karleuša se oglasila nakon javne prozivke Ane Nikolić zbog izbora Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Jelena Karleuša oglasila se na mrežama nakon što je njena koleginica Ana Nikolić okačila snimak na kom je proziva. 

Na pomenutoj objavi je djelić emisije "DNK" uz opis: "Karleuša nakon izbora"

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Ana Nikolić podelila snimak o Karleuši
Izvor: Instagram/ananikolicofficial
Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Zbog toga se oglasila i Karleuša koja tvrdi da ovo zapravo nije objavila Ana. 

"Glupost objavljena na Instagram storiju drage Ane Nikolić nije njenih ruku djelo. Ona ne kontroliše svoje društvene mreže", napisala je Karleuša na Iksu.

Izvor: Pritnscreen/X

Karleuša se pritom Ani obratila riječima "draga Ana", što je dodatno privuklo pažnju, imajući u vidu njihov raniji turbulentan odnos i javne sukobe, kao i pomirenje koje je potom uslijedilo.

Pogledajte

00:08
Ana Nikolić podelila snimak o Karleuši
Izvor: Instagram/ananikolicofficial
Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Tagovi

Jelena Karleuša Ana Nikolić

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