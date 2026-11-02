"Nisam neko ko poziva na nasilje": Karleuša tvrdi da su joj prijetili smrću, otkrila šta se sve dešavalo

Jelena Karleuša prokementarisala je aktuelna dešavanja i prijetnje koje je dobijala.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša danas se pojavila na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde" obučena u glamoroznu bundu, a tom prilikom je prokomentarisala aktuelna dešavanja.

"Bilo je gore, a bilo je i bolje! To je najbolji odgovor na to pitanje u ovim trenutku", rekla je Jelena.

Karleuša se osvrnula i na to da je nedavno napravila novi profil na Instagramu.

"Očekujemo sada da divni ljudi koji su mi oborili prvi Instagram, pokušaju i ovaj dragi, valjda neće imati toliko sreće", rekla je pa odgovorila na pitanje da li se plaši da će joj profil opet biti ugašen.

"Mnogo se plašim! (smijeh) Koga ujede zmija taj se plaši od crva. Plašim se, jer se cio život borim protiv onih koji se bore za gušenje, rušenje medija, slobodu i tako dalje. To je moja karma i boriću se protiv toga. Svako ima pravo da ima svoje društvene mreže i tamo objavljuje svoja mišljenja i tako dalje. Na 'X-' u me prati jako mali broj ljudi, ali čita ogroman broj ljudi. Ja sam stalno na trendingu tamo, i to na svjetskom trendingu, a ja sam samo žena koja se bavi muzikom."

Prokomentarisala je i to što su njeni broj telefona i adresa izašli u javnost.

"Ja živim sa jednim maloljetnim djetetom, a ovo je sve jedna realnost koju mi sada živimo. Niko to ne osuđuje, svi to vide. Prijetili su mi smrću i tako dalje. Umjesto da se bavim koncertima i pjesama ja pričam o prijetnjama. Ja sam samo htjela da budem muzička zvijezda, a ne da pričam o napadu, prijetnjama. Baš je uzbudljivo biti ja! Nika se uplašila. Zvali su me neki ljudi i rekli da sam ugrožena, a onda sam ja spustila te metalne šalone i Nika se mnogo uplašila. Bile smo u kući samo ona i ja i životinje. U moju kuću i mog djeteta, mogu samo preko mene mrtve. Ja imam obezbjeđenje, prijatelje, ima mene ko da brani."

"Nisam neko ko mijenja mišljenje zbog pritiska i nikad neću bio dio rulje. Ja razmišljam svojim mozgom i imam svoj stav. Svaki moj stav je pravičan. Nisam neko ko poziva na nasilje. Kako svojoj deci želim samo najbolje, želim i drugoj djeci."

O otkazanom nastupu u Njemačkoj, takođe je imala šta da kaže:

"To je riječ o nekoj ekipi iz Njemačke, koja je neki Tutin, Sjenica, Sandžak, a ja sam rekla da ne želim nikakve zastave na Javnom servisu Srbije, pa su se oni tamo zapitali kako ja to mogu da kažem pa su mi otkazali nastup. Ali jedan nastup manje - više nije bitan. Evo, nemam ni problem da mi se svi nastupi otkažu, ali u narednom periodu ću i te kako pjevati. Ja sam najveća zvijezda na Balkanu, ne znam koji problem ljudi imaju. Ne shvatam o čemu je tu riječ, ali izgleda da su došla takva vremena."