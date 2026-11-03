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"Ja nisam kriminalac, koji problem imaju ti ljudi?": Karleušu pitali o zabrani nastupa, ovako je reagovala (Video)

"Ja nisam kriminalac, koji problem imaju ti ljudi?": Karleušu pitali o zabrani nastupa, ovako je reagovala (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se na snimanju Pinkovih zvezda gdje je dobila pitanje i o otkazivanju nastupa

Karleušu pitali o zabrani nastupa, ovako je reagovala Izvor: YT Novo Jutro

Pevačica Jelena Karleuša je juče na snimanju Pinkovih zvezda prokomentarisala navode na društvenim mrežama, na kojima se tvrdi da neće nastupati i pjevati u narednom periodu.

Karleuša je demantovala navode i istakla da već ima zakazan nastup za vikend.

"Ja ću uvijek pjevati u narednom periodu. Idem u petak u Švedsku. Nisam kriminalac da ne bih pjevala, ja sam velika zvijezda, najveća, jedina sa Balkana koja je poznata širom svijeta", rekla je pjevačica i pitala:

"Ne znam o čemu se radi, koji problem imaju ti ljudi? Zašto ne bih pjevala? Ko treba da pjeva ako ne treba da pjeva najveća zvijezda? Ne shvatam o čemu je tu riječ zapravo, kakvo je to ludilo u ljudima, ali... Izgleda da su došla takva vremena. Da vam kažem, svakog čuda tri dana dosta. Ovo nije prvi put, a nije ni poslednji, tako da, eto", rekla je Karleuša.

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Tagovi

Jelena Karleuša otkazan nastup

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