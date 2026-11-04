Sandra Afrika pokazala dečka: Krila vezu mjesecima, sad sve oči uprte u njega (Video)

Pjevačica Sandra Afrika navodno pokazala novog partnera na koncertu Goce Tržan

Izvor: MONDO

Pjevačica Sandra Afrika nedavno je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića priznala da je u emotivnoj vezi. Iako nije željela da otkriva njegov identitet, pa čak ni koliko dugo su zajedno, večeras je na koncertu Goce Tržan u Sava Centru riješila da ga pokaže.

Sandra se sa svojom jačkom polovinom smestila u prvi red u koncertnoj dvorani, a sve oči su bile uprte u navodnog partnera.

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Dok je Sandra blistala u elegantnoj i provokativnoj crnoj kombinaciji, njen izabranik je pratio u opuštenoj bijeloj majici i pantalonama.