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Sandra Afrika pokazala dečka: Krila vezu mjesecima, sad sve oči uprte u njega (Video)

Sandra Afrika pokazala dečka: Krila vezu mjesecima, sad sve oči uprte u njega (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Sandra Afrika navodno pokazala novog partnera na koncertu Goce Tržan

Sandra Afrika pokazala dečka: Krila vezu mjesecima, sad sve oči uprte u njega Izvor: MONDO

Pjevačica Sandra Afrika nedavno je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića priznala da je u emotivnoj vezi. Iako nije željela da otkriva njegov identitet, pa čak ni koliko dugo su zajedno, večeras je na koncertu Goce Tržan u Sava Centru riješila da ga pokaže.

Sandra se sa svojom jačkom polovinom smestila u prvi red u koncertnoj dvorani, a sve oči su bile uprte u navodnog partnera.

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Sandra Afrika pokazala novog dečka? Pevačica sa misterioznim muškarcem u prvom redu na koncertu Goce Tržan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO


Dok je Sandra blistala u elegantnoj i provokativnoj crnoj kombinaciji, njen izabranik je pratio u opuštenoj bijeloj majici i pantalonama.

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Tagovi

Sandra Afrika momak

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