Govoreći o daljem toku rata i mogućim mirovnim pregovorima, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da će veliki gubici na frontu i u ekonomiji primorati Rusiju na prekid vatre.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Rusija na kraju biti primorana da pristane na prekid vatre zbog velikih gubitaka na frontu i u ekonomiji, ističući da će na takav ishod uticati i jedinstvo evropskih zemalja i istrajnost SAD u podršci Kijevu.

"Ako nas ne slome, a to zavisi od nas, od istrajnosti SAD i jedinstva u Evropi, oni će pristati na prekid vatre. Moraće na to da pristanu, jer danas gube više od 50.000 ljudi mjesečno", rekao je Zelenski tokom razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica u Čopu na zapadu Ukrajine.

On je na sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti dodao da Rusija trpi gubitke i u logistici, što se, kako je naveo, odražava i na njenu ekonomiju, prenosi agencija Tačno.

Zelenski je upozorio da bi eventualno dobrovoljno odricanje Ukrajine od svojih teritorija predstavljalo ozbiljan rizik, jer bi, po njegovoj ocjeni, "Moskva takav potez mogla da protumači kao slabost i nastavi sa teritorijalnim zahtjevima".

Govoreći o mogućim mirovnim dogovorima, Zelenski je ocijenio da Minski sporazumi nisu pružili Ukrajini jasne bezbjednosne garancije i da su doprinijeli velikom ratu.

On je podsjetio na događaje nakon ruske aneksije Krima, ocenjujući da je tadašnje povlačenje i izostanak odlučnog odgovora ohrabrilo Moskvu da nastavi sa okupacijom ukrajinskih teritorija.

Dodao je da su čvrste bezbjednosne garancije neophodne kako bi se sprečilo ponavljanje ruske agresije.

Zelenski je istakao i da se radi na pronalaženju sistemskog rješenja za odbranu od ruskih vođenih avionskih bombi (KAB), koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju pograničnim područjima.

"Sistemsko rješenje za borbu protiv KAB bombi je u procesu. Mislim da ćemo doći do odgovarajućeg praktičnog rezultata. Važno nam je da one ne gađaju ni Sumi ni druge zajednice", rekao je Zelenski.

On je naveo da je odbrana pograničnih područja posebno složena zbog guste ruske protivvazdušne odbrane, koja otežava približavanje ukrajinskih aviona liniji fronta.