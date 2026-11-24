Dvadeset pet talaca zadržano je u supermarketu u kolumbijskom gradu Kartahena, izjavio je predsjednik Abelardo de la Esprijela i dodao da su raspoređene vojne i policijske snage.

Izvor: Long Visual Press, Long Visual Press / Alamy / Profimedia

Pet starijih žena koje su bile među taocima ranije su puštene, rekao je Esprijela.

Incident je počeo kada je grupa ljudi pokušala da preuzme kontrolu nad oklopnim vozilom koje je prevozilo novac iz tržnog centra.

"Operatori kamera za nadzor obavijestili su policiju putem dugmeta za paniku, a napadači su se potom sklonili u supermarket", rekao je Esprijela.

Ispred objekta u naselju La Kasteljana raspoređeni su teško naoružani vojnici i policija.

Predsjednik Kolumbije obratio se naciji iz grada Viljavisensio, gdje je otputovao nakon napada automobilom bombom na jedan Vladin objekat.