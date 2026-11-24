Sporazum bi trebalo da doprinese boljem povezivanju Crne Gore i italijanske regije Pulje.

Izvor: MONDO

Sporazum o bratimljenju Bara i Barija biće potpisan 10. decembra, a poseban akcenat u budućoj saradnji dva grada biće stavljen na jačanje pomorskih i vazdušnih veza, saopštio je gradonačelnik Barija Vito Lećeze, koji je danas primio crnogorskog princa Nikolu Petrovića Njegoša.

Kako prenosi italijanska novinska agencija ANSA, Lećeze je istakao da su Bar i Bari, smješteni na dvije obale Jadrana, oduvijek bili bliski, ne samo geografski, već i zahvaljujući istoriji i odnosima koji su vjekovima povezivali njihove zajednice.

"Danas imamo priliku da ojačamo te veze, počevši od unapređenja pomorskih i vazdušnih linija, koje su od suštinskog značaja za mobilnost ljudi, kulturnu razmjenu i ekonomske odnose. U tom pravcu ide i sporazum o bratimljenju Barija i Bara, koji ću potpisati 10. decembra", rekao je Lećeze.

Princ Nikola Petrović Njegoš naglasio je značaj odnosa sa Italijom na putu evropskih integracija Crne Gore, koja ove godine obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti.

"Za Crnu Goru ovo je posebno važan trenutak. Približavamo se ulasku u Evropsku uniju i potrebni su nam istinski prijatelji, posebno u Italiji i Bariju, sa kojima dijelimo vjekove istorije i zajedničkog sjećanja. Volim da kažem da ne idemo u Evropu, već da se vraćamo u Evropu. Pred nama su zajednički izazovi, počevši od klimatskih promjena i zaštite našeg mora, koji zahtijevaju sve tješnju i solidarniju saradnju naših područja", kazao je princ Nikola.

Počasni konzul Crne Gore Franko Đulijano ocijenio je da uspostavljanje avionske linije, koju finansira crnogorska Vlada, predstavlja izuzetnu priliku za dodatno jačanje odnosa između italijanske regije Pulje i Crne Gore.

"Povodom uspostavljanja avionske linije namjeravamo da organizujemo i događaj koji će okupiti ključne aktere iz Pulje i Crne Gore, kako bismo promovisali nove mogućnosti saradnje", istakao je Đulijano.

Nakon sastanka u gradskoj upravi, princ Nikola Petrović Njegoš položio je cvijeće kod spomenika crnogorskom kralju Nikoli I, koji se nalazi na bulevaru Vitorija Emanuela II u Bariju.

Posjeta je nastavljena obilaskom bazilike Svetog Nikole, gdje je crnogorski princ odao počast moštima svetitelja, koji predstavlja simbol dijaloga među narodima Jadrana i Balkana.