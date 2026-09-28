"Imaju kao neke milione, a nemaju 50 €, nego zovu tatu i mamu da plate": Pjevačica unakazila srpske fudbalere

Sandra Afrika žestko je kritikovala sportiste koji važe za one sa "nadubljim džepom".

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Pjevačica Sandra Afrika je u jednom TV gostovanju razbila mit o galantnosti fudbalera, te ih je otvoreno kritikovala zbog ponašanja na proslavama.

Iako za sportiste važi da su široke ruke, Afrika tvrdi da to nije istina, već da često izbjegavaju da plate pjesme, kao i da su izuzetno štedljivi kada je bakšiš u pitanju.

"Imaju kao milione neke, ovo-ono, vjeruj mi, kad dođeš da im pjevaš, niko ne izvadi ni 50 eura da plati pjesmu. Toliko o njihovim parama. Da ne pričam o tome da moraju da zovu tatu i mamu da pitaju za neke stvari, da li mogu da plate. Tako da, molim te, šalju avione i to, ko, bre, šalje avione", izjavila je pjevačica tada.

Ona se posebno osvrnula na tvrdnje o privatnim letovima i navodnom luksuzu.

"To su budalaštine, niko od njih ne šalje nikakav avion. Ne meni, nego, prosto, to je tako. Oni su, bre, štekare", dodala je Sandra Afrika.

Sukob sa Đanijem oko bakšiša

Pjevačica Sandra Afrika iznela je nedavno šokantne detalje o folkeru, optuživši ga da otima mikrofon kolegama i da kada je riječ o bakšišu svi dogovori padaju u vodu.

"Problem je bio njegov odnos prema meni, generalno. Neprijatan, gledao me je kao rivala, a otišli smo da zajedno radimo turneju, ja njega uopšte nisam tako gledala. Mislila sam da je nama lijepo, da se zezamo, a koliko si ti uzeo para, koliko ja, ne da me ne zanima... Ne volim materijaliste i ljude koji sve gledaju kroz novac. Neću da sjedim sa tobom samo iz koristi ako mi ne prijaš."

"Tada sam prvi put bila u Americi. Kuma mi je u Majamiju, htjela sam i da odemo do nje, da se zezamo. Mislila sam da ćemo se družiti, a on je sve gledao kroz novac. Rekla sam mu: 'Čovječe, nisam ja došla da se bijem sa tobom i otimam za mikrofon i svađam oko toga ko će koliko da pjeva!' Ako smo se dogovorili da svako pjeva po sat vremena, tako će biti. Ne može da dođe za 20 minuta kada vidi da ja uzimam novac i da su mi pune ruke para. Ne može to da radi samo da ja ne bih jel' te uzela sve moguće pare u kafani, pa da ne ostane za njega. Jako je ružno", rekla je pjevačica nedavno za "Hype".

(Blic.rs/ Hype/ MONDO)