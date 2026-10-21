Sandra Afrika bi zabranila najpoznatiju Bajaginu pjesmu: Ne krije koliko je nervira, oplela po hitu slavnog kolege

Sandra Afrika je u emisiji "Amidži šou" priznala da joj jedan od najvećih hitova Bajage ide na nerve

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Pjevačica Sandra Afrika izazvala je more rekacija nakon nedavnog gostovanja u emisiji "Amidži šou" kada je bez ustručavanja prozvala kolegu zbog njegovog hita koji joj, kako je priznala, ide na živce.

Riječ je o jednom od najpoznatijih rok muzičara - Momčilu Bajagiću Bajagi, a sve je krenulo kada je voditeljka Tijana postavila gostima zanimljivo pitanje – koju bi domaću pjesmu zabranili kada bi imali tu mogućnost i zbog čega.

Prva je odgovorila Marija Kulić, koja je istakla da joj posebno smetaju numere koje, prema njenom mišljenju, promovišu konzumiranje narkotika.

"Ja ne znam ko pjeva, neki pop pjevač nešto kad vučem bijelo. Te pjesme koje promovišu narkomaniju, to bih isto momenta zabranila", rekla je Marija.

Sandra Afrika oplela po Bajaginoj pjesmi

Nakon Marijinog odgovora, Sandra Afrika se odmah nadovezala i otkrila da postoji jedan veliki domaći hit koji joj posebno ide na živce kada ga čuje tokom noćnog provoda.

"Znam ja, mene isto nervira ono u gradu kad smo, ona 'Moji su drugovi, nannanan'", otpjevala je pjevačica, ne navodeći tačan naziv pjesme

Izvor: printscreen/youtube/ AmiG Show

Međutim, tu se nije zaustavila, već je jasno stavila do znanja koliko joj pomenuta numera smeta.

"'Ajde bre, kad čujem tu pjesmu poludim", dodala je Sandra u studiju.

Njena izjava privukla je pažnju upravo zbog toga što je riječ o pjesmi "Moji su drugovi", jednom od najprepoznatljivijih hitova Bajage i Instruktora, koji se decenijama sluša na proslavama i u noćnim izlascima.

Iako je Sandra govorila o svom muzičkom ukusu i pjesmi koja joj ne prija tokom provoda, njen izbor mogao bi da iznenadi brojne ljubitelje Bajagine muzike.

Bajaga - Moji su drugovi Izvor: YouTube



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