logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad se udaš to je kao da si umrla": Sandra Afrika priznala da ima dečka, pa šokirala riječima o braku

"Kad se udaš to je kao da si umrla": Sandra Afrika priznala da ima dečka, pa šokirala riječima o braku

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Sandra Afrika otkrila da je u vezi, ali da ne planira da se udaje

Sandra Afrika priznala da ima dečka, pa šokirala riječima o braku Izvor: MONDO

Pjevačica Sandra Afrika, koja je na početku karijere skoro deset godina bila u vezi sa svojim menadžerom Mikišom, otkrila je da ima novog dečka.

Nakon turbulentne veze sa fudbalerom Vladimirom Volkovim pjevačica uživa u novoj ljubavi, ali ističe da nije spremna da izgovori vječno "da", te je objasnila da joj više odgovara da sa momkom bude u vezi, nego u braku.

"Pa recimo da sam u vezi. Pa eto. Divan je. Vidjećemo koliko će biti divan. Tako da, polako, nemoj da ga hvalimo pretjerano. Vidjećemo šta i kako", rekla je o novom partneru.

 "Kad se udaš to je kraj - umrla, nema je više"

Iako uživa u vezi, pjevačica je istakla da nije spremna da izgovori "sudbonosno da".

"Što se tiče svadbe i to, ja to nešto ne gotivim, iskreno. Neko sam ko mi je gotivno da budemo momak i djevojka, kao cio život. Nemoj samo to, da se udajem. Imam onda osjećaj, znaš, kao udala se, kao da imam 150 godina, i kao, sad sam se udala, i to je to, kao, kraj, umrla, kao, nema je više. Majke mi, ja tako neki osjećaj imam, to kad mi kažu, kao, kad se udaješ? Jao, to kad čujem, to mi je haos. Tako da, ja bih pre napravila neku žurku, mi mladi, nešto se kao napravilo", rekla je Sandra Blicu.

(Blic, MONDO)

Tagovi

Sandra Afrika vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ