"Kad se udaš to je kao da si umrla": Sandra Afrika priznala da ima dečka, pa šokirala riječima o braku

Pjevačica Sandra Afrika otkrila da je u vezi, ali da ne planira da se udaje

Izvor: MONDO

Pjevačica Sandra Afrika, koja je na početku karijere skoro deset godina bila u vezi sa svojim menadžerom Mikišom, otkrila je da ima novog dečka.

Nakon turbulentne veze sa fudbalerom Vladimirom Volkovim pjevačica uživa u novoj ljubavi, ali ističe da nije spremna da izgovori vječno "da", te je objasnila da joj više odgovara da sa momkom bude u vezi, nego u braku.

"Pa recimo da sam u vezi. Pa eto. Divan je. Vidjećemo koliko će biti divan. Tako da, polako, nemoj da ga hvalimo pretjerano. Vidjećemo šta i kako", rekla je o novom partneru.

"Kad se udaš to je kraj - umrla, nema je više"

Iako uživa u vezi, pjevačica je istakla da nije spremna da izgovori "sudbonosno da".

"Što se tiče svadbe i to, ja to nešto ne gotivim, iskreno. Neko sam ko mi je gotivno da budemo momak i djevojka, kao cio život. Nemoj samo to, da se udajem. Imam onda osjećaj, znaš, kao udala se, kao da imam 150 godina, i kao, sad sam se udala, i to je to, kao, kraj, umrla, kao, nema je više. Majke mi, ja tako neki osjećaj imam, to kad mi kažu, kao, kad se udaješ? Jao, to kad čujem, to mi je haos. Tako da, ja bih pre napravila neku žurku, mi mladi, nešto se kao napravilo", rekla je Sandra Blicu.

(Blic, MONDO)