"Tukao me je kablom od televizora": Šokantna ispovijest poznate pjevačice, progovorila o porodičnom paklu

U iskrenoj ispovijesti, Sandra Afrika dijeli svoja iskustva o strogoj roditeljskoj disciplini i nasilju u porodici.

Izvor: Pink scereenshot

Pjevačica Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, retko govori o svom privatnom životu, a posebno o djetinjstvu koje, kako priznaje, nije bilo ni malo lako.

Ipak, u jednoj od svojih iskrenijih ispovijesti, nedavno je otvorila dušu i otkrila detalje koji su mnoge iznenadili.

Jedan od najupečatljivijih detalja iz Sandrine ispovijesti odnosi se na kazne koje je dobijala tokom osnovne škole. Kako je otkrila, dok je majka brinula o tome gdje se nalazi i sa kim provodi vrijeme, otac je bio mnogo strožiji i imao drugačiji pristup vaspitanju.

"Dok sam bila kod moje majke, mogla sam sve. Morala sam samo da joj kažem gdje sam i sa kim, a na primjer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo“, rekla je pjevačica koja je u kasnijem razgovoru detaljnije je opisala da se to dogodilo više puta. Prema njenim riječima, takve kazne ponavljale su se tri ili četiri puta, zbog čega je na fotografijama iz osnovne škole često imala veoma kratku kosu.

"Uvijek je koristio priliku kada mama nije tu da nas sačuva. Stvarno mislim da to nije način vaspitavanja djece, da ne možeš da uzmeš žensko dijete zato što je dobilo keca u školi da ga ošišaš do glave. To nije bilo jednom. Bilo je više puta. Možda tri, četiri puta. Taman poraste kosa, on me ponovo ošiša. Gledam fotografije iz osnovne škole, vječno mi kratka kosa, kao dječak da sam. U tom nekom smislu je bio prestrog, ne osuđujem ga. Nije se snašao u tom roditeljstvu, mislim da se uplašio tog momenta žensko dijete šta ću sada, hajde sada da budem prestrog, jer nije se on drogirao, nije pio. Mamu nikada u životu nije udario, ne mogu da pričam nešto što nije istina", rekla je Sandra.

Govorila je i o fizičkom kažnjavanju

"Nikada nije dizao ruku na majku, ali na nas jeste i to je strašno. Tukao nas je redovno. Čak jednom, imala sam tri godine, ukrala sam jaja kod komšinice. Prešla sam žicu i ona je imala neke kokoške i ukrala sam. Vidjela sam jaje i samo sam ga donijela kući i šta sad, ništa strašno. Možeš da objasniš, a možda i ne možeš da objasniš djetetu od tri godine, stvarno ne znam da li je okej ili nije, a mislim da ne treba da uzmeš kabal od televizora tri puta da ga presaviješ i da time udaraš dijete. Samo znam momenat kada je mamina prijateljica došla dok me je tukao i rekla: „Saša, šta radiš, ubićeš dijete“, pitala ga je da li je normalan. Gdje je on u tom zanosu i nju onako udario, gdje je ženi na butini ostao od kabla ožiljak. Onda možeš da zamisliš kakva sam ja bila. Za mene je to pretjerano i mislim da nije normalno takvo vaspitavanje djece", bila je jasna pjevačica.

Razvod roditelja pamti iz osnovne škole

"Jednog dana je majka spakovala oca i to je bio njihov kraj. Sjećam se, bila sam uz nju tada. Bila sam tada četvrti ili peti razred osnovne škole. Bilo mi je teško da je gledam tada u tom trenutku i tim situacijama. Ona je donijela odluku da on ode, ali ga je jako voljela i bilo joj je teško. Tako da brat i sestra su bili jako mali oni su ’91 i ’92, ja sam ’98. U situacijama gdje ona vadi slike njihove sa svadbe, kida ih, cijepa ih, svaku moguću sliku zajedničku koju je imala ona je pocijepala, sve je to prošlo u đubre. Od nerviranja joj je opadala kosa i tako razne neke stvari", bila je iskrena pjevačica.

Izvor: Kurir/ MONDO