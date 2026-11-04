Otkriveno šta je u policiji ispričao Uroš nakon što mu je zapaljen auto: Danima dobijao prijeteće poruke

Policija svim silama radi kako bi se utvrdilo ko stoji iza paljenja automobila pjevača, a navodno je danima prije incidenta dobijao poruke.

Izvor: Kurir, Mondo,Matija Popović

Javnost ne prestaje da bruji o incidentu na beogradskoj Čukarici u kom je zapaljen luksuzni „audi Q8“ pjevača Uroša Živkovića, a cijeli slučaj sada je dobio potpuno novi, neočekivani obrt.

Dok se o napadu i dalje uveliko priča, istraga se usmjerila u drugom pravcu. Kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, policija detaljno provjerava pjevačeve navode iz razgovora s inspektorima, gdje je navodno otkrio da su mu svega nekoliko dana prije paljenja automobila stizale direktne prijetnje uz jasan zahtjev da pripremi određenu svotu novca.

Prema saznanjima, inspektori provjeravaju sve komunikacije, pozive i poruke koje su prethodile incidentu kako bi se utvrdilo da li iza podmetanja požara stoji pokušaj iznude ili je riječ o opomeni.

Podsjetimo, incident se dogodio juče ujutru oko 4.20 časova. Kako se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera koje je policija preuzela, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca u tamnoj odjeći i s kapuljačama na glavi prišla su parkiranom vozilu, nakon čega je došlo do paljenja prednjeg dijela automobila, a zatim su se trčeći udaljili s lica mjesta.

Stanare okolnih zgrada probudio je snažan prasak, a na vozilu je pričinjena znatna materijalna šteta na prednjem dijelu, dok je plamen zahvatio i obližnji dvorišni zid.

Nakon incidenta, Živković je u kratkom obraćanju potvrdio da se događaj desio, zamolivši javnost i medije za razumijevanje dok nadležni organi rade na slučaju. Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji i pronalasku osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Pogledajte auto pevača koji je zapaljen



Bonus video:

Pogledajte 00:15 Zapaljen skupoceni automobil Uroša Živkovića Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Telegraf.rs/MONDO)