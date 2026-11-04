Predsjednik Skupštine opštine (SO) Tivat Miljan Marković (Nova srpska demokratija - NSD) "preživio" je danas glasanje o njegovoj smjeni koje je zatražila opozicija.

Izvor: Youtube/MediaBiro/Screenshot

Za smjenu Markovića nije bilo neophodne natpolovične većine od 17 glasova jer je za njegovo razrješenje glasalo ukupno 13 odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Evropskog saveza (ES) i Hrvatske građanske inicijative (HGI).

Protiv smjene je glasalo osam odbornika iz redova tivatske vlasti: Demokratske Crne Gore, Demokratske srpske stranke (DSS), Tivatske Akcije (TA), Demokratske narodne partije (DNP) i Nove srpske demokratije (NSD) uključujući i samog Markovića.

Na sjednicu inače, nijesu došli odbornici članica vladajuće koalicije iz redova Pokreta Evropa sad (PES), Krtoljske liste i Pokreta Narod pobjeđuje, kao i nezavisna odbornica Sandra Sindik, pišu Vijesti.

To je bio povod opoziciji da prozove grupaciju Narod pobjeđuje na čijem je čelu predsjednik Opštine Željko Komnenović i Krtoljsku listu na čijem je čelu potpredsjednik Opštine Jovan Brinić, za nedosljednost i politički kukavičluk jer se odbornici tih grupacija koje su mjesecima u oštrom sukobu sa Markovićem i traže njegov odlazak sa mjesta predsjednika lokalnog parlamenta, nisu pojavili na sjednici i iskoristili priliku da svojim glasovima podrže realizaciju onoga za što se NP i KL deklarativno, zalažu u javnosti.

Inače, opozicija je Markovićevu smjenu zatražila zbog toga što je on na svom Fejsbuk profilu javno veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a što je Marković naknadno javno objašnjavao kao svoje navodno izjašnjavanje saučešća Mladičevoj porodici povodom njegove smrti, prenose Vijesti.