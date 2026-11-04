Predsjednik Skupštine opštine (SO) Tivat Miljan Marković (Nova srpska demokratija - NSD) "preživio" je danas glasanje o njegovoj smjeni koje je zatražila opozicija.
Za smjenu Markovića nije bilo neophodne natpolovične većine od 17 glasova jer je za njegovo razrješenje glasalo ukupno 13 odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Evropskog saveza (ES) i Hrvatske građanske inicijative (HGI).
Protiv smjene je glasalo osam odbornika iz redova tivatske vlasti: Demokratske Crne Gore, Demokratske srpske stranke (DSS), Tivatske Akcije (TA), Demokratske narodne partije (DNP) i Nove srpske demokratije (NSD) uključujući i samog Markovića.
Na sjednicu inače, nijesu došli odbornici članica vladajuće koalicije iz redova Pokreta Evropa sad (PES), Krtoljske liste i Pokreta Narod pobjeđuje, kao i nezavisna odbornica Sandra Sindik, pišu Vijesti.
To je bio povod opoziciji da prozove grupaciju Narod pobjeđuje na čijem je čelu predsjednik Opštine Željko Komnenović i Krtoljsku listu na čijem je čelu potpredsjednik Opštine Jovan Brinić, za nedosljednost i politički kukavičluk jer se odbornici tih grupacija koje su mjesecima u oštrom sukobu sa Markovićem i traže njegov odlazak sa mjesta predsjednika lokalnog parlamenta, nisu pojavili na sjednici i iskoristili priliku da svojim glasovima podrže realizaciju onoga za što se NP i KL deklarativno, zalažu u javnosti.
Inače, opozicija je Markovićevu smjenu zatražila zbog toga što je on na svom Fejsbuk profilu javno veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a što je Marković naknadno javno objašnjavao kao svoje navodno izjašnjavanje saučešća Mladičevoj porodici povodom njegove smrti, prenose Vijesti.