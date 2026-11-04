Nikšićka policija, u saradnji sa tamošnjim Osnovnim državnim tužilaštvom, istražuje prijavu da je M. Zorić u jednom lokalu vrijeđao i fizički napao četrnaestogodišnju djevojčicu, udarivši je otvorenim dlanom u predjelu nosa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema jednoj od verzija događaja, incidentu je prethodila rasprava maloljetnika zbog dukserice sa obilježjima “Vojvoda”, navijača Sutjeske. Policija u odgovorima redakciji nije navela povod incidenta.

Iz Uprave policije, koja je prijavljenog označila inicijalima, saopšteno je da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 23. oktobra, oko 21.15 časova, obaviještena o svađi više osoba ispred ugostiteljskog objekta “Piazza”, na Trgu slobode.

Policajci Interventne jedinice na licu mjesta zatekli su četrnaestogodišnjakinju, koja im je kazala da ju je Zorić vrijeđao i fizički napao.

U odgovorima navode da on tada nije zatečen na mjestu događaja.

“U službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Nikšić policijski službenici su obavili razgovor sa maloljetnicom u prisustvu staratelja. Ona je tom prilikom izjavila da su je u pomenutom ugostiteljskom objektu vrijeđali i upućivali joj prijetnje M. Z. i lice koje je sa njim bilo u društvu M. B., kao i da ju je M. Z. fizički napao zadavši joj udarac otvorenim dlanom u predjelu nosa. Policijski službenici su maloljetnicu prevezli u JZU Opšta bolnica Nikšić radi ljekarskog pregleda, o čemu je sačinjen izvještaj ljekara specijaliste”, piše u odgovorima, javljaju Vijesti.

Navode da su u nastavku postupanja po prijavi, policijski službenici pozvali u službene prostorije M. Z. i M. B., njihovu maloljetnu kćerku, kao i lica zaposlena u navedenom ugostiteljskom objektu.

“Sa njima su obavili razgovore na okolnosti događaja, o čemu su sačinjeni zapisnici o obavještenju prikupljenom od građana. Takođe, policijski službenici pribavili su i snimak video-nadzora koji se odnosi na predmetni događaj. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, po nalogu i u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, nastavljaju preduzimanje mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja dokaza i dodatnih obavještenja. Kompletirani spisi predmeta će biti dostavljeni nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću radi donošenja odluke o pravnoj kvalifikaciji događaja”, odgovoreno je iz UP.

Prema izjavi jednog od očevidaca incidenta, rasprava je počela kada je jedna djevojčica od vršnjaka tražila da skine duksericu sa natpisom “Vojvode”, pozivajući se na pripadnost “Delijama”, navijačima “Crvene zvezde”.

Tinejdžer je, prema tim navodima, skinuo duksericu kako bi izbjegao raspravu, nakon čega ju je ona odnijela za drugi sto.

Kada je dječak prišao da uzme svoju odjeću, djevojčica je, prema istoj verziji, pozvala oca.

Sagovornici “Vijesti” tvrde da je otac tinejdžerke koja je tražila da se skine dukserica potom nasrnuo na drugu djevojčicu, koja prethodno nije učestvovala u raspravi, a zatim se zaletio prema dječaku i još jednoj djevojčici koja je izlazila iz toaleta.

Na snimku dostavljenom “Vijestima” vidi se metež u lokalu, gdje više osoba stoji zbijeno, naglo se pomjera i gestikulira.

U jednom trenutku vidi se da muška osoba, obučena u crno, sa kačketom na glavi, udara tinejdžerku, a potom je neko povlači da je razdvoji od napadača...

Vidi se i da nakon toga muškarac u crnoj odjeći i kačketu drži za ruku žensku osobu duge svijetle kose, koja tek nailazi u kadar, dok drugi muškarac prilazi i pruža ruke između okupljenih, djelujući kao da pokušava da ih razdvoji, pišu Vijesti.

Zbog pomjeranja kamere i osoba koje zaklanjaju pogled, na snimku se ne vidi jasno zadavanje udarca.