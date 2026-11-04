Mafija iza paljenja automobila Uroša Živkovića: Dvije godine trpio ucjene i prijetnje, izvor otkrio detalje

Pjevač nije htio da pristane na ucjenu kriminalaca i da im daje polovinu novca zarađenog od nastupa zbog čega je trpela njegova karijera.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Vest o zapaljenom automobilu na Banovom brdu iznenadila je i uznemirila domaću javnost, posebno kada se saznalo da je meta bio poznati pjevač Uroš Živković.

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Inače, drama se odigrala juče u ranim jutarnjim satima, oko četiri ujutru, kada je pod njegov luksuzni "audi Q8" podmetnut požar.

Sad je izvor blizak estradi otkrio i navodne razloge iza napada. Kako se navodi, pjevač je izvesno vrijeme bio izložen ucjenama i pretnjama jer je odbijao nametnutu poslovnu saradnju sa licima iz kriminogene sredine.

Dešavalo se mnogo puta da mu budu otkazani nastupi ili da u klubovima gdje pjeva budu dojave o bombama, za koje se ispostavi da su lažne.

"To traje već dugo. Uroš nije htio da pristane na ucjene, da se prikloni tom kriminalnom klanu jer oni uzimaju polovinu novca od koncerata. Oni su ga upozoravali da bez njih neće moći nigdje da nastupa jer oni drže šapu na najvećim klubovima u regionu i dijaspori, ali Uroš je nekako uspijevao da ih zaobiđe i sve vrijeme je imao tezge. To ih je još više razbjesnilo pa su počeli da mu se svete, kako inače rade i drugim pjevačima. Najprije krene sabotaža, otkazivanje nastupa i slično, a ako to ne upali i ne natjera pjevača da popusti, primjenjuju se radikalnije mjere, poput ove sa paljenjem auta. Vidjeli ste kako je Čola prošao, to su ljudi iz istog klana", navodi izvor Kurira.

Živković je juče potvrdio da mu je automobil zapaljen.

"Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želio da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumijevanje. Hvala svima na brizi."

Inače, istražitelji iz policije rade na identifikaciji napadača i utvrđivanju svih okolnosti događaja. Među pitanjima na koja tek treba dobiti odgovor jesu i da li je pjevač bio meta zastrašivanja i šta je motiv za takav postupak.

(Kurir.rs/MONDO)