Melanija Tramp odlikovana je Ordenom kneginje Olge I stepena za humanitarnu pomoć Ukrajini i podršku ukrajinskoj deci.

Izvor: Profimedia, Stringer Sputnik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlikovao je prvu damu SAD Melaniju Tramp Ordenom kneginje Olge I stepena, u znak priznanja za njen doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini i napore u pružanju pomoći ukrajinskoj djeci i civilima pogođenim ruskim ratom.

Prema predsjedničkom ukazu od 2. novembra 2026. godine, odlikovanje se dodjeljuje kao priznanje za humanitarni, pravobranilački i dobrotvorni rad Melanije Tramp usmjeren na spasavanje ukrajinske djece i građana pogođenih ruskom agresijom, uključujući i one koji su ilegalno deportovani ili prisilno raseljeni sa ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom, piše Kijev post.

Ukaz, objavljen pod brojem 1079/2026, imenuje Melaniju Tramp kao dobitnicu Ordena kneginje Olge I stepena.

Orden kneginje Olge je ukrajinsko državno odlikovanje koje se dodjeljuje ženama za izuzetna dostignuća u javnim, profesionalnim i dobrotvornim djelatnostima.

Melanija Tramp bi u četvrtak, 5. novembra, trebalo da okupi ruske i ukrajinske predstavnike u Bijeloj kući, nakon njene uloge u obezbjeđivanju prekida vatre oko grada Oleški u Hersonskoj oblasti, koji se nalazi pod ruskom okupacijom.

Prema saopštenju Bijele kuće, ona je samostalno inicirala kontakte između dvije zemlje i održaće govor o prekidu vatre u 11 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).

Administracija je ovu inicijativu opisala kao diplomatski poduhvat prve dame SAD bez presedana, ali nije navela detalje o predstavnicima čije se prisustvo očekuje, niti o uslovima prekida vatre.

Demokrate preuzimaju kontrolu nad oba doma Kongresa, dok je Hakim Džefris na putu da postane prvi Afroamerikanac na mjestu predsjedavajućeg Predstavničkog doma, pošto su Trampovi republikanci pretrpjeli velike gubitke.

Petodnevni prekid vatre završen je 1. novembra nakon humanitarne operacije u kojoj je evakuisano nekoliko stotina civila.

U operaciji, koja je započeta 27. oktobra po sporazumu između Kijeva i Moskve, učestvovali su Melanija Tramp i njen tim, pri čemu su SAD nastupile kao garant obaveza obje strane, izjavio je ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec.

Prema izvještajima, oko 80 odsto evakuisanih odlučilo je da pređe na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. Međutim, pripadnici ukrajinske vojske izrazili su zabrinutost da su ruske snage možda iskoristile pauzu u borbama za rotaciju trupa i premještanje vojne opreme.

Lubinec je odbacio navode o kršenju sporazuma, rekavši da se primijećena vojna tehnika koristila za deminiranje.

U gradu Oleški je navodno ostalo još nekoliko stotina ljudi, potencijalno i do 1.000. Lubinec je naveo da je onima koji su ostali dopremljena humanitarna pomoć i da bi slične operacije evakuacije mogle da se organizuju na mjesečnom nivou.

(MONDO)