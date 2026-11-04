Za danas je planiran nastavak saslušanja u predmetu koji je pokrenut povodom takozvane afere "Telekom". Procesom saslušanja rukovodi istražni sudija podgoričkog Višeg suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom ovog postupka, zakazano je saslušanja Olega Obradovića, Ane Đukanović i Veselina Barovića. Postupak vodi istražni sudija Goran Šćepanović. Milo Đukanović je saslušan 3.novembra 2026, piše Dan.

Predmet ovog postupka je utvrđivanje sumnje da li je tokom privatizacije Telekoma isplaćivan mito putem navodno fiktivnih konsultantskih ugovora.

Radi se o slučaju iz 2005. godine, kad je tadašnja državna kompanija prodata Mađar telekomu.

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je 2025. godine odbacilo krivičnu prijavu MANS-a, uz navode da je nastupila apsolutna zastara u tom slučaju.

Zatim je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države preuzeo krivično gonjenje u ime Crne Gore. Viši sud u Podgorici je donio odluku da u ovom predmetu nije nastupila zastara i zakazao pomenuta saslušanja, prenosi Dan.

Američki istražni organi došli do sumnje da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa više od sedam miliona eura podmićeno nekoliko osoba. Tada je pokrenuta afera Telekom.

Kupac crnogorskog Telekoma, kompanija Mađar Telekom, u decembru 2011. platila je 95 miliona dolara poravnanje sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti.

Tim novcem kompanija je platila i poravnjanje sa berzom koja ih je optuživala da su podmitili zvaničnike u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori kako bi dobili posao.

Protiv čelnika Mađar telekoma pokrenuta je tužba 2011. Komisija za hartije od vrijednosti SAD-a (SEC) ih je tada tužila da su tokom privatizacije u Makedoniji i Crnoj Gori podmićivali zvaničnike.