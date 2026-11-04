Jutarnji program RTS-a ima novog voditelja: Gledaoce iznenadila još jedna promjena na Javnom servisu

RTS može da se pohvali da ima još jedno novo lice u svom timu, a reč je o Marku Maksimoviću.

Izvor: RTS / Printscreen

Posljednjih dana gledaoci Javnog servisa svjedoče pravom talasu promjena kada su u pitanju TV lica, a iznenađenjima očigledno nema kraja. Ovog jutra, u srijedu 4. novembra, publiku kraj malih ekrana dočekalo je još jedno novo ime u nizu. Iz studija „Jutarnjeg programa“ gledaoce je prvi put u ulozi voditelja pozdravio Marko Maksimović.

Iako je njegovo pojavljivanje u ovoj ulozi iznenadilo mnoge, Maksimović je dobro poznato lice iza kamera RTS-a. U redakciji Beogradskog programa je još od 2010. godine, gdje je kao reporter izvještavao sa brojnih događaja u zemlji i inostranstvu, a sam „Jutarnji program“ mu uopšte nije stran jer ga je u prošlosti već uređivao. Veliki je ljubitelj sporta, a pisao je i za Mozzart Sport.

Pored njega, gledaoce je ovog jutra u studiju Vesti unutar Jutarnjeg programa dočekala i Milica Simović, takođe novo lice Javnog servisa angažovano preko ovogodišnjeg Javnog poziva, čime je nastavljen trend uvođenja novih snaga pred kamere.

Da podsjetimo, nedavno je Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto generalne direktorke RTS-a.

Prije ostavke, ona je sa mjesta urednice Informativnog programa RTS-a razriješila Bojanu Mlađenović.

Novi v. d. urednika Informativnog programa RTS-a, Bojan Uskoković, razriješio je sve urednike Informativnog programa. Među razriješenima je i dotadašnja urednica „Jutarnjeg programa“ i „Beogradske hronike“ Nikolina Rakić.