Dragan Kojić Keba ne krije sreću zbog prinove u porodici, ali i komentariše paljenje automobila Uroša Živkovića.

Izvor: MONDO

Dragan Kojić Keba stigao je nasmijan na snimanje još jedne epizode "Zvezda Granda". Pjevač je progovorio o atmosferi na snimanjima, ali i o privatnom životu.

Keba se na početku osvrnuo na svoje kandidate za koje ističe da u njih polaže velike nade.

- Danas imam dva kandidata, stvarno vjerujem u njih. Svi imaju barem 5, 6 favorita.

Keba je otkrio kakvi su odnosi među članovima žirija trenutno.

- Pa šta znam, okej su sada. Nisam primijetio nikakve neprijatne izlete, bar prema meni, ma nema niko lošu namjeru. Nekad izleti nekome ko je eksplozivniji, neko nije neko jeste.

Vidi opis Keba o sinu Igoru i trudnoj snaji, pa se dotakao paljenja auta Uroša Živkovića: "Svašta se dešava, Bože sačuvaj" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 7 / 7

"Svašta se dešava"

Folker se zatim osvrnuo na vijest da je Urošu Živkoviću zapaljen auto.

- Sad sam ustao, prije pola sata. Ja kad idem na spavanje niko ne može da me dobije, ja gasim telefon. Nema šanse. Kad ustanem pijem kafu i ne gledam telefon i čekam, tek kad malo progledam, baš da me nešto ne bi šokiralo. Tako da nisam. Sio sam u auto, spremio se brzo, žao mi je ako je tako, svašta se dešava Bože sačuvaj.

Pogledajte kako izgleda Uroše auto nakon incidenta:

"Biće to praznik, biće veselja"

Na pitanje da li se čuje sa sinom Igorem koji sa suprugom očekuje prinovu pjevač je istakao:

- Oni žive u svom gnijezdu. Super je sve je kako treba, srećni su, osluškuju bebu, raduju se i svi se radujemo. Biće to praznik, biće veselje.

Kako je zaprosio suprugu

Podsjetimo, Keba je ranije govorio o danu kada je zaprosio suprugu, Keba je ispričao da je Olja tada imala tačno 18 godina. Iako je dolazila iz veoma imućne porodice, to ga nije pokolebalo da u jedinom odijelu koje je imao ode pred njene roditelje:

- Kada sam zaprosio moju Olju imala je tačno 18 godina. Tog dana u Mostaru obukao sam najljepše što sam imao tada, a imao sam samo jedno, odijelo i jednu svilenu košulju i hrabro se uputio i to na njen predlog (a takav običaj i jeste) u jednu od najljepših i najbogatijih kuća u Mostaru kod njenih roditelja da je zaprosim. Sve je prošlo kao u najljepšem snu i nakon par mjeseci desila se svadba.

Vidi opis Keba o sinu Igoru i trudnoj snaji, pa se dotakao paljenja auta Uroša Živkovića: "Svašta se dešava, Bože sačuvaj" Keba, Olja, Severina i Igor Kojić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: RTS/ printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pjevač je iskreno naveo da je osjećao blagi teret zbog razlike u imovinskom stanju, ali da je vjerovao u svoje mogućnosti i tada sebi i njoj dao jedno obećanje:

- Nije mi zasmetalo što Olja potiče iz veoma divne i veoma bogate porodice. Ali ipak sam osjećao lagani lični "teret" zbog toga. Vjerovao sam u sebe. Volim svilu, i imao sam tada samo jednu svilenu košulju, ali sam obećao tada Olji i sebi da ih jednoga dana ne može izbrojati koliko ću ih imati.

(Blic / MONDO)