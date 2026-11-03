Dragan Kojić Keba ne krije sreću zbog prinove u porodici, ali i komentariše paljenje automobila Uroša Živkovića.
Dragan Kojić Keba stigao je nasmijan na snimanje još jedne epizode "Zvezda Granda". Pjevač je progovorio o atmosferi na snimanjima, ali i o privatnom životu.
Keba se na početku osvrnuo na svoje kandidate za koje ističe da u njih polaže velike nade.
- Danas imam dva kandidata, stvarno vjerujem u njih. Svi imaju barem 5, 6 favorita.
Keba je otkrio kakvi su odnosi među članovima žirija trenutno.
- Pa šta znam, okej su sada. Nisam primijetio nikakve neprijatne izlete, bar prema meni, ma nema niko lošu namjeru. Nekad izleti nekome ko je eksplozivniji, neko nije neko jeste.
Keba o sinu Igoru i trudnoj snaji, pa se dotakao paljenja auta Uroša Živkovića: "Svašta se dešava, Bože sačuvaj"
"Svašta se dešava"
Folker se zatim osvrnuo na vijest da je Urošu Živkoviću zapaljen auto.
- Sad sam ustao, prije pola sata. Ja kad idem na spavanje niko ne može da me dobije, ja gasim telefon. Nema šanse. Kad ustanem pijem kafu i ne gledam telefon i čekam, tek kad malo progledam, baš da me nešto ne bi šokiralo. Tako da nisam. Sio sam u auto, spremio se brzo, žao mi je ako je tako, svašta se dešava Bože sačuvaj.
Pogledajte kako izgleda Uroše auto nakon incidenta:
Keba o sinu Igoru i trudnoj snaji, pa se dotakao paljenja auta Uroša Živkovića: "Svašta se dešava, Bože sačuvaj"
"Biće to praznik, biće veselja"
Na pitanje da li se čuje sa sinom Igorem koji sa suprugom očekuje prinovu pjevač je istakao:
- Oni žive u svom gnijezdu. Super je sve je kako treba, srećni su, osluškuju bebu, raduju se i svi se radujemo. Biće to praznik, biće veselje.
Kako je zaprosio suprugu
Podsjetimo, Keba je ranije govorio o danu kada je zaprosio suprugu, Keba je ispričao da je Olja tada imala tačno 18 godina. Iako je dolazila iz veoma imućne porodice, to ga nije pokolebalo da u jedinom odijelu koje je imao ode pred njene roditelje:
- Kada sam zaprosio moju Olju imala je tačno 18 godina. Tog dana u Mostaru obukao sam najljepše što sam imao tada, a imao sam samo jedno, odijelo i jednu svilenu košulju i hrabro se uputio i to na njen predlog (a takav običaj i jeste) u jednu od najljepših i najbogatijih kuća u Mostaru kod njenih roditelja da je zaprosim. Sve je prošlo kao u najljepšem snu i nakon par mjeseci desila se svadba.
Keba o sinu Igoru i trudnoj snaji, pa se dotakao paljenja auta Uroša Živkovića: "Svašta se dešava, Bože sačuvaj"
Keba, Olja, Severina i Igor Kojić
Pjevač je iskreno naveo da je osjećao blagi teret zbog razlike u imovinskom stanju, ali da je vjerovao u svoje mogućnosti i tada sebi i njoj dao jedno obećanje:
- Nije mi zasmetalo što Olja potiče iz veoma divne i veoma bogate porodice. Ali ipak sam osjećao lagani lični "teret" zbog toga. Vjerovao sam u sebe. Volim svilu, i imao sam tada samo jednu svilenu košulju, ali sam obećao tada Olji i sebi da ih jednoga dana ne može izbrojati koliko ću ih imati.
(Blic / MONDO)