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Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uništen (Foto)

Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uništen (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.

Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uni Izvor: Kurir

Pevaču Urošu Živkoviću je jutros oko 4 sata zapaljen džip u beogradskom naselju Čukarica, a stanare okolnih zgrada je probudio snažan prasak nalik eksploziji.

Na lice mjesta su izašli vatrogasci i pripadnici policije koji su odmah na licu mjesta obavili razgovor sa pjevačem.

Kurir sada donosi slike sa Čukarice, na kojima se vidi da je orednji dio skupocjenog džipa u potpunosti je izgorio, a od siline vatrene stihije oštećen je i obližnji dvorišni zid.

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Pjevač je potvrdio da mu je zapaljen automobil.

"Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želio da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumijevanje. Hvala svima na brizi", rekao je Uroš Živković.

Požar podmetnut, odjeknula eksplozija

Prema saznanjima medija, požar je podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom planuo. Napadači su munjevitom brzinom pobjegli u nepoznatom pravcu.

Na teren su ubrzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili vatru i spriječili njeno dalje širenje na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povrijeđenih lica.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

 Urošev luksuzni džip, u opremi koju ima, vredi čak 100.000 evra.Pevač nije štedeo kada je ulagao u svoj audi, koji je crn, sa crnim felnama i zatamljenim staklima.

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

uroš živković zapaljen automobil

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