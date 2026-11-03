U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.
Pevaču Urošu Živkoviću je jutros oko 4 sata zapaljen džip u beogradskom naselju Čukarica, a stanare okolnih zgrada je probudio snažan prasak nalik eksploziji.
Na lice mjesta su izašli vatrogasci i pripadnici policije koji su odmah na licu mjesta obavili razgovor sa pjevačem.
Kurir sada donosi slike sa Čukarice, na kojima se vidi da je orednji dio skupocjenog džipa u potpunosti je izgorio, a od siline vatrene stihije oštećen je i obližnji dvorišni zid.
Pogledajte:
Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uništen (Foto)
Oglasio se Uroš
Pjevač je potvrdio da mu je zapaljen automobil.
"Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želio da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumijevanje. Hvala svima na brizi", rekao je Uroš Živković.
Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uništen (Foto)
Požar podmetnut, odjeknula eksplozija
Prema saznanjima medija, požar je podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom planuo. Napadači su munjevitom brzinom pobjegli u nepoznatom pravcu.
Na teren su ubrzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili vatru i spriječili njeno dalje širenje na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povrijeđenih lica.
Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
Od vatre pukao zid u dvorištu: Prve slike džipa Uroša Živkovića od 100.000€, prednji dio totalno uništen (Foto)
Urošev luksuzni džip, u opremi koju ima, vredi čak 100.000 evra.Pevač nije štedeo kada je ulagao u svoj audi, koji je crn, sa crnim felnama i zatamljenim staklima.
(Kurir, MONDO)