FBI uručio zahvalnice Šćepanoviću i Novoviću za rezultate i zajedničke aktivnosti

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Federalni istražni biro (FBI) uručio je zahvalnice direktoru Uprave policije Lazaru Šćepanoviću i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću za ostvarene rezultate i zajedničke aktivnosti, saopšteno je iz Uprave policije nakon njihove radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

,,Šćepanović, Novović i načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković učestvovali su na Konferenciji šefova policija (International Association of Chiefs of Police - IACP), održanoj u Orlandu, i održali niz bilateralnih sastanaka u Njujorku i Vašingtonu. Tokom posjete razgovarali su sa predstavnicima američkih bezbjednosnih institucija i službi o daljem unapređenju saradnje i razvoju kapaciteta za efikasno suprotstavljanje transnacionalnom organizovanom kriminalu i drugim savremenim bezbjednosnim prijetnjama", navodi se u saopštenju Uprave policije.

"Ova radna posjeta potvrdila je uspješnu saradnju između Uprave policije, Specijalnog državnog tužilaštva i američkih partnera, posebno Stejt departmenta (U.S. Department of State), uz spremnost za njeno dalje unapređenje. U okviru bilateralnih sastanaka u Vašingtonu, poseban značaj imao je susret sa zamjenikom direktora Federalnog istražnog biroa (FBI), Kristoferom G. Rejom (Christopher G. Raia), održan u sjedištu ove institucije. Tokom sastanka, zamjenik direktora FBI-ja istakao je da je saradnja ove institucije sa Upravom policije i Specijalnim državnim tužilaštvom bila veoma uspješna posljednjih godina. On je takođe potvrdio izgrađeno povjerenje u realizaciji zajedničkih operacija i ciljanih akcija", dodaju.

Dodaju da je Reja istakao da FBI prepoznaje značajne i mjerljive rezultate koje Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo ostvaruju u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i globalnih bezbjednosnih prijetnji, te da su konkretni rezultati i partnersko djelovanje ovih institucija doprinijeli jačanju povjerenja međunarodnih partnera u ključnim oblastima borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

"Kao izraz priznanja za ostvarene rezultate, kontinuirano partnerstvo i realizaciju zajedničkih aktivnosti, gospodin Reja uručio je zahvalnice direktoru Uprave policije Lazaru Šćepanoviću i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, iskazujući zahvalnost za doprinos razvoju i jačanju partnerstva sa Federalnim istražnim biroom".

"Tokom boravka u Njujorku delegacija je održala sastanke sa zamjenicom komesarke Policijske uprave grada Njujorka (New York City Police Department – NYPD), kao i sa pomoćnicima direktora Federalnog istražnog biroa (Federal Bureau of Investigation – FBI) u Njujorku. Dosadašnja saradnja ocijenjena je sa obje strane kao uspješna, uz potvrdu zajedničke opredijeljenosti za njeno dalje unapređenje, posebno kroz jačanje kadrovskih kapaciteta, razmjenu iskustava i intenziviranje aktivnosti na suzbijanju transnacionalnog organizovanog kriminala", kazali su iz UP.

Navode da su u okviru učešća na Konferenciji šefova policija u Orlandu, Šćepanović, Novović i Šuković održali i sastanak sa direktorom globalnog programa ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program), Gregorijem Dukatom (Gregory Ducot), i pomoćnikom direktora, Stivenom Fildsom (Stephen Fields).

"Tokom sastanka potvrđena je podrška daljem jačanju kapaciteta Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva kroz specijalističke obuke, tehničku pomoć i razvoj operativnih i analitičkih kapaciteta".

"U Vašingtonu je održan sastanak sa Markom Tervakoskim (Mark Tervakoski), direktorom Kancelarije za Evropu i Aziju u Birou za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) Stejt departmenta, tokom kojeg je istaknuto zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, uz potvrdu snažne podrške Stejt departmenta daljem jačanju odnosa sa policijom i tužilaštvom", kazali su.

Navode da radna posjeta i održani sastanci predstavljaju potvrdu strateške saradnje Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti kolektivne bezbjednosti:

"Uz zajedničku opredijeljenost za dalje intenziviranje saradnje, unapređenje razmjene operativnih i obavještajnih informacija, realizaciju zajedničkih aktivnosti i jačanje institucionalnih i operativnih kapaciteta u odgovoru na najsloženije oblike organizovanog i transnacionalnog kriminala", zaključuju iz UP.