Formiranje nove komisije predloženo je nakon što je predsjednik komisije Jovan Jovanović podnio ostavku.

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbor za izbor i imenovanja nije utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor sekretarke Skupštine Glavnog grada u punom mandatu jer je Jelena Milić, koja se jedina prijavila za ovu funkciju, dobila podršku jedino odbornika Mitra Šušića (Nova) i Vladimira Bulatovića (DNP).

Odbornici Anđela Mićović (PES), Jovana Mijović (Demokrate) i DPS-a Ksenija Aranitović, Milena Vujović i Vladan Arsović su bili uzdržani. Sve i da je i lista kandidata utvrđena, znanje Jelene Milić ne bi imao ko da provjeri jer odbor nije podržao predlog da se Snežena Šćepanović Raičević i Marija Pejović Durutović imenuju za članove nove komisije. Formiranje nove komisije predloženo je nakon što je predsjednik komisije Jovan Jovanović podnio ostavku. Zbog podnošenja ostavke, odbor je juče predložio da se van snage stavi odluka o formiranju te komisije u kojoj su pored Jovanovića, bili i Gordana Bošković, koja je predložena kao istaknuti stručnjak u odgovarajućoj oblasti rada za oblast upravljanje ljudskim resursima, kao o Darko Nikčević, sekretar za sport, piše Dan.

Odbornik Nove Mitar Šušić kazao je da mu nije jasno zbog čega se odluka stavlja van snage.

,,Ako je Jovanović podnio ostavku možemo da biramo novog člana umjesto njega", kazao je Šušić.

Odbor za izbor i imenovanja predložio je Skupštini Glavnog grada da Daliboru Zečeviću, dosadašnjem v.d. direktoru Agenije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, produži još jedan v.d. mandat, najduže do šest mjeseci. Predloženo je imenovanje Dragana Ljutića i Žarka Koraća za članove savjeta RTV „Podgorica“, ali i žirija za dodjelu Nagrade „19. decembar“ i Komisije za dodjelu Studentske nagrade za ovu godinu.

Odbor za finansije, privredu i razvoj predložio je Skupštini da usvoji odluku o naknadi troškova postupka medicinski potpomognute oplodnje koju je predložio DPS.

Odbora za planiranje nije razmatrao odluke o načinu korišćenja reklamnog i marketinškog prostora na imovini i u institucijama Glavnog grada jer se predlagači Mitar Šušić (Nova) i Mirza Krnić (Preokret) nisu pojavili na sjednici.

Zbog nedolaska predlagača nije razmatrana ni odluka o podsticanju izgradnje javnih parking kapaciteta uz učešće privatnih investitora koju je predložio Evropski savez, javlja Dan.

Ksenija Aranitović (DPS) kazala je da je njihov inicijalni plan da pomognu svim parovima da ostavre pravo na roditeljstvo.