Savjet REM-a pokrenuo je postupak protiv televizije Informer zbog spornih komentara i emitovanja državnog dokumentarnog filma, dok su se njene pristalice okupile ispred zgrade regulatornog tijela.

Izvor: Informer tv printscreen

Savjet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) pokrenuo je postupak protiv televizije Informer zbog uvredljivih komentara na račun Zorana Gavrilovića i člana Savjeta REM-a Rodoljuba Šabića, kao i zbog emitovanja državnog dokumentarnog filma tokom emisije "Kolegijum".

Pristalice Informera okupile su se ispred REM-a gdje se danas odlučuje o mjerama protiv TV Informer.

Kako javlja Cenzolovka, novinari su izbačeni sa sjednice i prate je u hodniku.

Kako se može vidjeti na snimcima, u zgradu su ušli Dragan J. Vučićević i Dejan Vukelić.

Predstavnici medijskih i novinarskih udruženja, organizacija civilnog društva i akademske zajednice predali su 27. oktobra REM-u inicijativu za oduzimanje dozvole za emitovanje televiziji Informer. Na sjednici Sjaveta REM-a, održanoj 29. oktobra, rečeno je da će najpre biti upoređene sve dosadašnje prijave protiv TV Informera sa navodima iz Inicijative. Nakon toga biće otvoreni novi predmeti za slučajeve koji nisu obuhvaćeni ranijim prijavama, a o samoj Inicijativi raspravljaće se na osnovu tako utvrđenih podataka.