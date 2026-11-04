Pjevač šokirao ženu i priznao da mu je žao što je prevario Prijovićku: Ona pobjesnila, spustila ga zbog "poštenja"

Ljuba Perućica se sinoć u emisiji dotakao veze sa bivšom djevojkom Aleksandrom Prijović, a supruzi se nije dopalo njegovo priznanje

Izvor: printscreen/youtube/ AmiG Show

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga, voditeljka Katarina Kolozeus, sinoć su gostovali u emisiji „Ami G Show“ i tom prilikom prvi put iznijeli detalje iz privatnog života.

Perućica se osvrnuo i na vezu s Aleksandrom Prijović, koja se svojevremeno okončala nakon što ju je prevario, a pjevač kaže da se kaje zbog onoga što je učinio.

„Imao sam 23 godine. Pokajao sam se, kod mene nema skrivenih karata, bilo je toga, bio sam mlad i lud. Kad sam imao 23, 24, bio sam blesav, sad ću 37“, priznao je Ljuba.

Podsjetite se kako su tada izgledali:

Međutim, nakon ove izjave, njegova supruga Katarina imala je oštar komentar:

„Sad je pošten do prve prilike.“

Izvor: printscreen/youtube/ AmiG Show

Ljuba je progovorio i o odnosu sa suprugom, te priznao da li joj nekada laže.

„Gdje smijem da slažem, poginuo bih odmah. Ona je Škorpija, ne smijem da lažem. Sad joj je bio rođendan, kupio sam joj torbu“, otkrio je pjevač.



Par se osvrnuo i na početke veze, a Ljuba je na duhovit način opisao kako je uspio da osvoji voditeljku:

„Ona je prije mene bila s fudbalerima, izdepilirani, zgodni, trbušnjaci, a ja sam došao sa stomačićem, sve suprotno od onog što ona voli i za to se udala. Ima ona poslovica kad babe kažu: ‘Pazi se onih što te nasmiju, ti se smiješ, smiješ, i op – gola...’“

Izvor: printscreen/youtube/ AmiG Show

Katarina je na to dodala: "On stvarno vrijedi, ne što je moj muž, više sreće nego pameti sam imala kad sam njega upoznala".

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