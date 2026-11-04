Aleksandar Vučić izjavio je da se televizija "Informer" gasi po direktnom nalogu "Studentske liste" uz podršku EU i najavio da će uskoro pokrenuti ozbiljne demonstracije protiv RTS-a.

Izvor: Pink/Informer TV/Printscreen

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da televiziju „Informer“ gase po nalogu „Studentske liste“ i dodao da će SNS vrlo brzo krenuti u ozbiljne demonstracije protiv javnog servisa zbog onoga što se dešava na javnom servisu, što je, kako je istakao, protiv svih građana Srbije.

„Informer im smeta. Informer de fakto postaje najgledanija televizija u Srbiji i oni hoće u jednom danu da ugase Informer. I da se ne lažemo: Informer gase po direktnom nalogu Studentske liste. Ne Šabić mučeni i uplašeni, Stevica Smederevac ili ne znam ko, koji se plaše da pogledaju kroz špijunku kad im neko pozvoni na vrata. To je uradila direktno ‘Studentska lista’“, kazao je Vučić u lajvu na TikToku, prenosi agencija Tačno.

Kako je dodao, „Studentska lista“ to radi uz direktnu podršku Evropske unije i kazao da su mu iz EU govorili da bi trebalo da bude četiri prema četiri ili pet prema četiri za opoziciju u REM-u, a da je sada, nakon izbora 25. oktobra, napravljeno da bude osam prema nula.

„I oni su mnogo srećni što je osam prema nula u REM-u. Nemaju nikakav problem i više ih ne interesuje da opozicija ili drugačije mišljenje bude predstavljeno na bilo koji način“, rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, tokom izborne kampanje bilo je slučajeva da Siniša Mali, kao predstavnik koalicije oko SNS-a, bude jedan protiv troje njih na RTS-u, uz novinarku za koju je naveo da je blokaderka.

„Bio je jedan protiv četiri. Ali, zato danas može da bude samo četiri prema nula. Samo da vidite koliko smo demokratije imali, a pričali da je nemamo, a pogledajte koliko je danas nemamo“, rekao je on.

Vučić je čestitao ljudima iz Informera i istakao da su hrabri ljudi koji su pokazali da čast i obraz mogu da postoje.

„Pokazali su da biti čovjek znači imati stav, imati principe i ja sam siguran da će oni da ih ugase, jer su ovi ljudi nemilosrdni. Kod njih nikada nikakvih principa nije bilo i oni misle da vladaju u uslovima apsolutne diktature“, rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, SNS će zato sačekati formiranje Skupštine i pratiti ono što se dešava na RTS-u.

„Mi gledamo RTS i vrlo brzo ćemo krenuti u ozbiljne demonstracije protiv javnog servisa, jer to što se dešava na javnom servisu je nešto što je protiv svih građana Srbije, ne samo protiv onih sa kojima su oni saglasni, već protiv apsolutno svih građana Srbije“, rekao je Vučić.

Pružio je još jednom podršku TV Informeru i dodao da će tu podršku pružiti i u trenucima kada budu ugasili taj kanal.

„Tražićemo načina da im se pomogne, tražićemo načina da budu vidljivi, i ne samo preko YouTube kanala i interneta. Vjerujem da ćemo pronaći način. A sad smo bar naučili, a i vi, poštovani građani Srbije, da je sve što su nam govorili o medijskim slobodama bila laž, kao i sve što su nam govorili o principima vladavine prava“, kazao je Vučić.