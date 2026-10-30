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"Danima slušam laži o sebi": Javno objavljen broj telefona Jovane Jeremić, voditeljka odmah reagovala (Foto)

"Danima slušam laži o sebi": Javno objavljen broj telefona Jovane Jeremić, voditeljka odmah reagovala (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić otkrila da je njen broj telefona javno objavljen, a potom poslala poruku

Javno objavljen broj telefona Jovane Jeremić, voditeljka odmah reagovala Izvor: Novo jutro / youtube

Voditeljka Jovana Jeremić oštro je reagovala na Instagramu, nakon što je njen broj telefona javno objavljen.

Nakon kratkog odmora na moru sa vjerenikom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, Jovana je pokazala da se nalaze u avionu i vraćaju za Beograd i da ćemo je već sutra ujutru gledati u Pinkovom Jutarnjem programu, a potom se osvrnula i na navode "da je pobjegla iz zemlje".

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

„Poslije nekoliko dana laži koje slušam o sebi, shvatam koliko sam mnogima interesantna i zanimljiva ličnost. Da moj broj telefona nije javno objavljen, ne bih znala koliko me gotivite i šta sve mislite o meni.

Pustila sam dežurne Radio Mileve da lupetaju gluposti da sam pobjegla, da se nikad neću vratiti. Sad je red da budem JASNA, iako su se mnogi potrudili da mi presjedne rođendanski poklon mog supruga. Niste uspjeli.

Ko me poznaje, zna da izdaju ne praštam, a da smatram da je lojalnost odlika najvrednijih ljudi. Ljude koje volim ne prodajem. Ni za šta i ni po koju cijenu.

Što se bježanja tiče, nisam bježala ni đavolu kad je dolazio po mene 2025, pa neću ni sada kada nikoga nisam uvrijedila, nisam oštetila, nisam ukrala, nisam kupila diplomu, nisam jahala po tuđem. Nisam. Svakoga gledam pravo u oči jer sam prema svakome uvijek bila i ostala fer, bez obzira na podjele i razlike.

Sjutra se gledamo u 6 h.

Vaša J. J.“

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Jovana Jeremić broj telefona

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