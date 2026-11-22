Džinovska vidra po imenu Gordito, za koju se vjeruje da je bila najstarija zabilježena jedinka te vrste na svijetu, uginula je u 19. godini u safari parku Longlit u engleskom okrugu Viltšir.

Izvor: MONDO

Vidra je uginula prirodnom smrću, a prema podacima Zoološkog informacionog sistema za upravljanje, bila je najstarija evidentirana džinovska vidra.

Iz safari parka saopšteno je da je Gordito iza sebe ostavio više od 100 potomaka koji žive širom Evrope, prenosi Bi-Bi-Si.

Rukovodilac Sektora za brigu o životinjama Daren Bizli istakao je da je Gordito sa svojom partnerkom Ini imao ključnu ulogu u programu razmnožavanja ove ugrožene vrste.

Njegov njegovatelj Kris Bar rekao je da će Gordito ostati upamćen po privrženosti partnerki.

"Uvijek je išao tamo gdje je bila Ini i odazivao se na njeno ime, a ne na svoje", izjavio je Bar.

On je dodao da je Gordito bio poznat i po neustrašivosti, naročito po skokovima u vodu sa uzvišenja, umjesto da koristi posebno napravljenu rampu.

Gordito i Ini su prvobitno živjeli zajedno u Njemačkoj, nakon čega su premješteni u odvojene objekte.

Njihov ponovni susret u safari parku Longlit zabilježen je za TV emisiju "Animal Park" i privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama širom svijeta.

Iz parka su naveli da je Gordito bio veoma posebna životinja za zaposlene, koji su duboko pogođeni gubitkom.

Njegov brat Maldito, koji živi u Njemačkoj, sada se smatra najstarijom živom džinovskom vidrom.

(Srna)