Vladimir Volkov, bivši fudbaler Partizana, priveden je zbog nelegalnog oružja pronađenog u njegovom automobilu tokom policijske akcije.

Izvor: MN Press

Pripadnici Interventne jedinice 92 priveli su u nedelju oko 11 časova bivšeg fudbalskog reprezentativca i nekadašnjeg igrača Partizana Vladimira Volkova (40), zajedno sa još dvije osobe - S. R. (28) i A. Đ. (36), nakon što je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje, saznaje "Telegraf.rs".

Do intervencije je došlo u Dunavskoj ulici u Beogradu. Prilikom kontrole automobila koji je u vlasništvu Volkova, a u kojem su se u tom trenutku nalazile sve tri osobe, policija je izvršila detaljan pregled, saznaje isti izvor.

Prema pisanju medija, iza vozačevog sjedišta pronađen je pištolj marke "glok" sa okvirom i 11 metaka. Na oružju je bio izbrušen fabrički broj, što ukazuje na to da je riječ o nelegalnom pištolju kom je pokušano da se sakrije poreklo. Pored samog vozila, policijski službenici su pronašli i jednu tabletu za koju se sumnja da je opojna droga.

Vidi opis Priveden Vladimir Volkov: Kod bivšeg fudbalera Partizana nađeno nelegano oružje Vladimir Volkov dugo je bio jedina svetla tačka u crno-belom timu. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press/Andrej Čukić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Sve troje zatečenih u vozilu sprovedeno je u policijsku stanicu, dok je automobil prevezen na službeni parking radi daljih provjera i vještačenja.

Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i kome tačno pripada pronađeno oružje.