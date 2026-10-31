logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam ga izmislila": Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku, otkrila da li se pribojava Mitrovića

"Ja sam ga izmislila": Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku, otkrila da li se pribojava Mitrovića

Autor Marina Cvetković
0

Željko Mitrović najavio otkaze, Jovana Jeremić se oglasila nakon kratkog odsustva.

Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku Izvor: Pink printscreen/instagram printscreen

Voditeljka Jovana Jeremić prethodnih nekoliko dana boravila je na Kipru sa svojim partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Ona se vratila svojim redovnim poslovnim obavezama i vođenju vikend jutarnjeg programa na televiziji Pink.

"Ne bojim se, ja sam izmislila žanr infotainment"

Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme - rekla je Jovana Jeremić.

(Republika / MONDO)    

Možda ce vas zanimati

Tagovi

željko mitrović Jovana Jeremić otkazi pink tv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ