Željko Mitrović najavio otkaze, Jovana Jeremić se oglasila nakon kratkog odsustva.

Izvor: Pink printscreen/instagram printscreen

Voditeljka Jovana Jeremić prethodnih nekoliko dana boravila je na Kipru sa svojim partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Ona se vratila svojim redovnim poslovnim obavezama i vođenju vikend jutarnjeg programa na televiziji Pink.

Vidi opis "Ja sam ga izmislila": Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku, otkrila da li se pribojava Mitrovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

"Ne bojim se, ja sam izmislila žanr infotainment"

Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme - rekla je Jovana Jeremić.

(Republika / MONDO)