Željko Mitrović najavio otkaze, Jovana Jeremić se oglasila nakon kratkog odsustva.
Voditeljka Jovana Jeremić prethodnih nekoliko dana boravila je na Kipru sa svojim partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.
Ona se vratila svojim redovnim poslovnim obavezama i vođenju vikend jutarnjeg programa na televiziji Pink.
"Ja sam ga izmislila": Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku, otkrila da li se pribojava Mitrovića
"Ne bojim se, ja sam izmislila žanr infotainment"
Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.
- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme - rekla je Jovana Jeremić.
"Ja sam ga izmislila": Jovana Jeremić progovorila o otkazima na Pinku, otkrila da li se pribojava Mitrovića
(Republika / MONDO)