Budućnost Voli je poslije velike borbe i rezultatskog zaostatka uspjela da savlada Široki (92:86) u devetom kolu ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija upisali su novu pobjedu u AdmiralBet ABA ligi, pošto su u devetom kolu, u „M:tel dvorani Morača“, savladali Široki rezultatom 92:86.

Do trijumfa su „plavi“ stigli teže nego što su možda očekivali, budući da su gosti iz Širokog Brijega tokom većeg dijela susreta imali rezultatsku prednost i držali kontrolu nad utakmicom. Ipak, crnogorski šampion je u završnici pronašao način da preokrene rezultat i sačuva bodove na domaćem parketu.

Budućnost je dobro otvorila meč i povela 14:9, ali je Široki brzo odgovorio i prvu četvrtinu završio sa prednošću 22:20. Gosti su nastavili u dobrom ritmu i tokom druge dionice u nekoliko navrata imali šest poena viška. Domaći su, međutim, uspjeli da nadoknade zaostatak, pa se na odmor otišlo pri neriješenom rezultatu 48:48.

Neizvjesna borba nastavljena je i u trećoj četvrtini, tokom koje nijedna ekipa nije uspijevala da stekne značajniju prednost. Široki je u posljednjih deset minuta ušao sa vođstvom 69:67.

Gosti su i u završnici pružali snažan otpor, a nakon trojke Žganeca poveli su 80:78. Tada je uslijedio ključni period utakmice – Budućnost je napravila seriju 8:0, stigla do prednosti od 86:80 i praktično prelomila susret.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bio je Džastin Smit sa 21 poenom, dok je Molinar dodao 19. Morgan i Kovlijar postigli su po 12, a Jovanović 10 poena.

Široki je predvodio raspoloženi Luis sa čak 35 poena, dok je Žganec utakmicu završio sa 20.

Budućnost tako nastavlja takmičenje pobjedničkim putem, a pred crnogorskim šampionom sada je pauza zbog FIBA reprezentativnog prozora.