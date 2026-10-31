"Vraćala je kamere da vidi s kim dolazi": Komšije progovorile o sukobu Jovane i Marije Karan oko ulaza u garažu

Stanari iz kraja glumice i voditeljke, koje se sukobe zbog korišćenja garažnog mjesta, otkrili nam da je sukob dvije poznate dame glavna tema već danima

Izvor: Instagram/jeremicjovana

Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vijest da je Marija Karan pokrenula inicijativu da se Jovani Jeremić i njenoj ćerkici Lei zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži voditeljka iznajmljuje parking-mjesto.

Tragom ove priče, ekipa Kurira se uputila na Dorćol kako bi na licu mjesta od njihovih komšija čuli šta imaju da kažu o ovom skandalu, ali i šta misle o Jeremićevoj i Karanovoj.

"Ovdje svi imamo veliki problem"

Zgrada u kojoj voditeljka živi nalazi se samo na stotinak metara od one u kojoj živi glumica, a u kojoj ona parkira svoj automobil. Jedan od njihovih prvih komšija ispričao je da je kod njih u kraju već neko vrijeme glavna tema sukob između Jovane i Marije.

- Dok svi samo pričaju o izborima, kod nas ovdje na Dorćolu glavna tema je haos koji je nastao na relaciji Jovana-Marija. Jovana mi djeluje kao žena iz naroda, gotivimo je i viđamo je po kraju stalno. Ne odvaja se od Tigra, stalno su zajedno. Kad god je sretnem, nju ljudi svih generacija zaustavljaju da popričaju nešto ili da se slikaju s njom. Opuštena je i ne glumi zvijezdu. Ona živi tu tri zgrade od te garaže. Ovde svi mi imamo veliki problem i muku mučimo s parkiranjem, ima sreće Jovana što je tu našla parking-mjesto. A ta glumica je jedna bahata i drska osoba. O njoj niko u kraju ništa ne može lijepo da kaže. Šta njoj ima da smeta kako neko ulazi u garažu? Ne ulazi kroz njen stan. Ja i ne znam gdje je ona glumila - rekla je komšinica Rada.

"Vraćala je kamere da vidi kad Jovana dolazi"

Mlađi komšija iz zgrade u kojoj živi Karanova takođe nije štedio negativne komentare na glumičin račun.

- Ta žena svaki put kad dođe iz Amerike ovdje napravi neko s**nje. Njoj sve smeta i niko joj nije po volji. Baš je niko u kraju ne voli. Tačno je da pokrenula tu neku priču da Jovana ne smije da ulazi u našu zgradu jer tu ne živi, ali nama to uopšte ne smeta. Neće joj to proći, nemamo mi vremena za te gluposti. Čuo sam i ja da je vraćala kamere da vidi s kim i kad Jovana dolazi u zgradu. Nema pametnija posla (smijeh). Ima tu još ljudi koji u toj garaži iznajmljuju parking-mjesta a ne žive kod nas, pa se zbog njih nije bunila. Očigledno da ima pik na Jovanu, a zašto, ne znam. Bezveze je ispala cijela ta situacija, nadam se da će se manuti ćorava posla. Marija je takva osoba, valjda je pokupila te manire u Americi dok je tamo živjela. Ne umije da se javi, neljubazna je. Ovde po kraju je poznata po skandalima i ekscesima, od one tuče koju je imala s dečkom prije nekoliko godina pa do haosa koji je pravila u apoteci jer nisu htjeli da joj daju lijek za koji je potreban recept - rekao je Marijin komšija iz luksuzne zgrade na Dorćolu.

Vidi opis "Vraćala je kamere da vidi s kim dolazi": Komšije progovorile o sukobu Jovane i Marije Karan oko ulaza u garažu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

(Kurir / MONDO)



