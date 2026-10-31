Dea Đurđević se emotivnim riječima obratila ćerki Iris: "Ako sutra ne budemo zajedno, ovo moraš da pamtiš"

Dea Đurđević podijelila emotivne riječi za svoju ćerku Iris, osvajajući srca javnosti. Saznajte više o njenim osećanjima kao majke.

Izvor: Instragram printscreen

Voditeljka Dea Đurđević i njen suprug Lazar prije tri mjeseca postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Iris. Ponosna majka sada je na svom Instagram profilu podijelila predivne riječi upućene tromjesečnoj nasljednici, čime je potpuno raznježila javnost:

„Za moju ćerku, ako ikad postoji sjutra, a mi ne budemo bile zajedno, postoji nešto što moraš zauvijek da pamtiš: Ti si hrabrija nego što vjeruješ, jača nego što izgledaš, pametnija nego što misliš. Ti si moj vazduh, tvoja mama“, stoji u njenoj emotivnoj objavi.

Podsjetimo, Dea i Lazar su nedavno krunisali svoju ljubav i crkvenim vjenčanjem u Hramu Svetog Save, nakon čega su organizovali veliko gala slavlje kojem je prisustvovala i njihova mezimica.

Voditeljka je nedavno otvoreno govorila o prvim danima majčinstva i strahovima sa kojima se suočila.

„Mama je bila emotivna, ovo je njen najljepši period kao i moj. Sada je moja prva i osnovna kvalifikacija mama od Iris, pa sve ostalo. Sve stižem, suprug i ja zajedno sve radimo, mama uleti kada treba pomoć. Sad sam se i ja privikla. U početku mi je bilo nezgodno, kako ću je ja sa rukom nahraniti, presvući... Sada je bolje. Muž joj je prvi promijenio pelene, sve radimo ko prvi stigne i ko je odmorniji. Mnogo sam srećnija nego ranije“, ispričala je iskreno Dea.