Danas se voditeljka TV Pink i njen izabranik Lazar vjenčavaju u Hramu Svetog Save, a dvomjesečna ćerka Iris prisustvuje ceremoniji.

Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas će se zakleti na vječnu ljubav pred Bogom i izgovoriće "da" partneru Lazaru sa kojim ima ćerku Iris. Mladenci su kasnili na vjenčanje, a voditeljka je blistala u raskošnoj vjenčanici.

Dea i Lazar su na crkveno vjenčanje došli tik pred početak, pa su samo kratko ispozirali medijima, pogledajte:

Vidi opis Dea Đurđević kasnila na vjenčanje u Hram Svetog Save: Voditeljka blista u raskošnoj vjenčanici, a tu je i ćerkica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

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Voditeljka je za ovu priliku nadogradila kosu, vjenčanica je bila sva u kristalima, a umjesto bidermajera Dea je nosila torbicu od prirodnog cvijeća. Mladoženja je za ovu priliku obukao bež odijelo, a oboje nisu skidali osmijeh sa lica. Crkvenom vjenčanju prisustvuje i njihova dvomjesečna ćerka Iris.

Ko je Lazar za koga se udaje voditeljka?

Podsjetimo, Dea i Lazar poznaju se još iz perioda srednje škole, a susret nakon 15 godina za njih dvoje bio je sudbonosan.

U nastavku pogledajte detaljnije:

@pink.rs0 Voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević se danas udaje, zablistala u venčanici ♬ izvorni zvuk - Pink.rs

(Pink.rs / MONDO)