Danas se voditeljka TV Pink i njen izabranik Lazar vjenčavaju u Hramu Svetog Save, a dvomjesečna ćerka Iris prisustvuje ceremoniji.
Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas će se zakleti na vječnu ljubav pred Bogom i izgovoriće "da" partneru Lazaru sa kojim ima ćerku Iris. Mladenci su kasnili na vjenčanje, a voditeljka je blistala u raskošnoj vjenčanici.
Dea i Lazar su na crkveno vjenčanje došli tik pred početak, pa su samo kratko ispozirali medijima, pogledajte:
Dea Đurđević kasnila na vjenčanje u Hram Svetog Save: Voditeljka blista u raskošnoj vjenčanici, a tu je i ćerkica
Svi gledaju u ovaj detalj
Voditeljka je za ovu priliku nadogradila kosu, vjenčanica je bila sva u kristalima, a umjesto bidermajera Dea je nosila torbicu od prirodnog cvijeća. Mladoženja je za ovu priliku obukao bež odijelo, a oboje nisu skidali osmijeh sa lica. Crkvenom vjenčanju prisustvuje i njihova dvomjesečna ćerka Iris.
Ko je Lazar za koga se udaje voditeljka?
Podsjetimo, Dea i Lazar poznaju se još iz perioda srednje škole, a susret nakon 15 godina za njih dvoje bio je sudbonosan.
U nastavku pogledajte detaljnije:
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Voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević se danas udaje, zablistala u venčanici♬ izvorni zvuk - Pink.rs
(Pink.rs / MONDO)