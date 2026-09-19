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Dea Đurđević kasnila na vjenčanje u Hram Svetog Save: Voditeljka blista u raskošnoj vjenčanici, a tu je i ćerkica

Dea Đurđević kasnila na vjenčanje u Hram Svetog Save: Voditeljka blista u raskošnoj vjenčanici, a tu je i ćerkica

Autor Marina Cvetković
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Danas se voditeljka TV Pink i njen izabranik Lazar vjenčavaju u Hramu Svetog Save, a dvomjesečna ćerka Iris prisustvuje ceremoniji.

Dea Đurđević kasnila na vjenčanje u Hram Svetog Save Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas će se zakleti na vječnu ljubav pred Bogom i izgovoriće "da" partneru Lazaru sa kojim ima ćerku Iris. Mladenci su kasnili na vjenčanje, a voditeljka je blistala u raskošnoj vjenčanici.

Dea i Lazar su na crkveno vjenčanje došli tik pred početak, pa su samo kratko ispozirali medijima, pogledajte:

Svi gledaju u ovaj detalj

Voditeljka je za ovu priliku nadogradila kosu, vjenčanica je bila sva u kristalima, a umjesto bidermajera Dea je nosila torbicu od prirodnog cvijeća. Mladoženja je za ovu priliku obukao bež odijelo, a oboje nisu skidali osmijeh sa lica. Crkvenom vjenčanju prisustvuje i njihova dvomjesečna ćerka Iris.

Ko je Lazar za koga se udaje voditeljka?

Podsjetimo, Dea i Lazar poznaju se još iz perioda srednje škole, a susret nakon 15 godina za njih dvoje bio je sudbonosan. 

U nastavku pogledajte detaljnije:

@pink.rs0

Voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević se danas udaje, zablistala u venčanici

♬ izvorni zvuk - Pink.rs

(Pink.rs / MONDO)   

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Tagovi

Dea Đurđević vjenčanje

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