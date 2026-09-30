Gostujući u emisiji "Amidži šou", voditeljka Dea Đurđević je otkrila detalje slavlja.

Izvor: Pink/screenshot

Voditeljka Dea Đurđević nedavno je organizovala gala svadbeno veselje sa svojim izabranikom Lazarom u jednoj vili u Beogradu, a sada je otkrila kako je protekla proslava i šta je njen kolega Predrag Sarapa uradio.

Vidi opis Dea Đurđević otkrila šta je Sarapa uradio na njenoj svadbi: Jasno je da je nakon toga uslijedio haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Gostujući u emisiji "Amidži šou", voditeljka Dea Đurđević je otkrila detalje slavlja, ali i ušla u kratak okršaj sa domaćinom emisije.

Naime, Ognjen Amidžić je zamerio koleginici što ga nije pozvala na slavlje, rekavši da je čuo od pozvanih gostiju da je provod bio odličan.

Dea mu na to nije ostala dužna i odmah mu je odgovorila u svom stilu.

"Pošto si se ženio dva puta i nisi me zvao, možeš samo da gledaš na portalima, ali jeste bilo fantastično", poručila je voditeljka.

Sarapa napravio haos, političar se latio mikrofona

U nastavku razgovora, Dea je otkrila i ko je bio najzaslužniji za atmosferu na svadbi. Na pitanje da li je njen kolega Predrag Sarapa bio među zvanicama, potvrdila je njegovo prisustvo i otkrila šta je uradio:

"Sarapa je uveo trubače na svadbu, ne želim više ništa da pričam", rekla je Dea.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Osim Sarape koji je iznenadio govoreći o trubačima, za mikrofonom se našao i političar Ivica Dačić, koji je zapjevao i dodatno podgrijao atmosferu na slavlju.