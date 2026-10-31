Vlada Magla pronašao mir u manastiru: Marija potvrdila razvod, on spakovao stvari i otišao iz Srbije

Vladan Savić i Marija razveli su se poslije dvije godine braka, a vijest je kratko potvrdila ona, dok se pjevač ranije nije oglašavao.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Vladan Savić, frontmen grupe "Magla", ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je potvrđeno da se razveo od supruge Marije, sa kojom je proveo dvije godine u braku. Vijest o krahu njihovog odnosa kratko je potvrdila Marija, dok se pjevač do sada nije oglašavao ovim povodom.

Nakon perioda koji je obilježio veliki preokret u njegovom privatnom životu, Vladan se sada prvi put oglasio na društvenim mrežama i pokazao gde trenutno pronalazi mir.

Pjevač je sa svojim ocem otputovao na Svetu goru, gde obilaze manastire i neke od najvećih pravoslavnih svetinja. Fotografije sa putovanja podijelio je sa pratiocima na Instagramu, a na njima se može videti da uživa u vremenu provedenom sa ocem.

Iako se nije direktno osvrnuo na razvod od Marije, Vladanova objava privukla je veliku pažnju, posebno jer je ovo njegovo prvo oglašavanje nakon vijesti o rastanku. Čini se da je trenutno odlučio da se posveti porodici, veri i trenucima daleko od svakodnevne gužve i poslovnih obaveza.

Ovako je izgledalo Marijino poslednje pojavljivanje na koncertu Magla benda:

"Marija je predložila da svako krene svojim putem"

Podsjetimo, za razvod Vladana i Marije javnost je saznala početkom oktobra, a iako oboje nisu željeli da komentarišu ovu situaciju, izvor blizak paru, za medije je iznio detalje emotivnog kraha:

"Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. Njoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvijek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvijek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primjer i u njihovom slučaju. Bez ružnih riječi, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem".

Vijest o razvodu za medije je potvrdila Marija:

"Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu".

Ovako je izgledalo njihovo vjenčanje:

Vidi opis Vlada Magla pronašao mir u manastiru: Marija potvrdila razvod, on spakovao stvari i otišao iz Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: IG nelemega Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir / MONDO)