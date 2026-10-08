Vladan Savić je nedavno otkrio da je "sve što je imao" rekao u pesmi "Krive Drine", a jedan detalj tada su mnogi propustili
Nakon nedelja i nedelja nagađanja, stigla je potvrda da se Vladan Savić, frontmen "Magla benda" zaista razveo nakon dve godine braka.
Njegova bivša supruga Marija potvrdila je vest za Kurir, a Vlada je nedavno na promociji albuma "Krive drine" prokomentarisao svoj emotivni status.
Burma mu i dalje bila na ruci dok je ridao na snimku: Vlada Magla znao da je kraj, nije prestajao da plače
"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi 'Krive Drine'", rekao je tada.
No, stihovi poput:
"Ma idi nađi nekog ostavi me
šta će ti ove moje krive Drine
neka ti mali nosi moje ime
pusti me da te volim iz daljine...", sada su dobili drugu težinu, naročito ako se vratite na snimak iz studija koji je nastao malo pošto je Vladan prvi put čuo ovu numeru.
No, sada su mnogi primetili detalj koji im je prvi put promakao - Vladan je tada još uvek nosio burmuIzvor: instagram/maglabend
Nažalost, malo potom, par je i definitivno stavio tačku na ljubav, a pevač je u jednoj od svojih izjava nakon koncerta u Sava Centru rekao: "Moje ljubavi do sada nisu bile večne".
Podsetite se kako izgleda njegova druga supruga:
Burma mu i dalje bila na ruci dok je ridao na snimku: Vlada Magla znao da je kraj, nije prestajao da plače