Zbog svih problema, Vladan Savić priznao je da je utjehu pronašao u kafani.

Izvor: YouTube/ Novo jutro

Frontmen Magla Benda, Vladan Savić, ponovo se nalazi u žiži javnosti, a ovaj put zbog drugog razvoda koji je nakon mnogobrojnih spekulacija potvrdila i njegova bivša supruga Marija.

Pogledajte kako je Marija izgledala na njegovom koncertu u Sava Centru:

Vidi opis "Nisam dobro, pobjegao sam u alkohol": Svi bruje o razvodu Vlade Magle, a ne znaju kakav pakao je prolazio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: IG vladansavic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 8 / 8

Iza sebe ima težak životni period, a o emotivnim problemima i razvodu od bivše supruge Jovane Jocić nedavno je govorio bez ulepšavanja.

Vladan, koji sa Jovanom ima ćerku, priznao je da je prolazio kroz fazu u kojoj mu povratak kući nije donosio sreću, već su mu jedinu utjehu predstavljali trenuci provedeni sa djetetom. Kako je ispričao, sve se dešavalo u periodu nakon pandemije koronavirusa, koji je za mnoge bio izuzetno težak.

"Da. Ja sam to prošao jer sam želio da prođem. Imao sam fazu i pred taj rastanak... Ja sam veliki emotivac prosto i bilo mi je jako teško. To se desilo i nakon one korone koja je bila haotična za sve, da smo izgubili i drage ljude, da smo izgubili neke prijatelje koji zapravo nisu ni bili prijatelji, da su prijatelji bili bi i danas tu. Svašta se tu nešto izdešavalo. To je bio jedan stresan period za sve nas na planeti. Prosto znate kad... Niste srećni da odete kući. Jedino što vas čini tamo srećnim je dijete i zagrljaj i poljubac i igra sa njom i druženje. Baš sam imao težak period. To je moj taj prvi nalet jednog perioda iz kog nije bilo izlaza. I onda malo po malo alkohol i onda sam ušao svjesno u alkohol. Pobjegnem od istine, od realnosti. Pobjegnem... To je bilo moje bjekstvo. Mislim bolje i to nego narkotici, ali to je jedna vrsta narkotika, sve to stvara zavisnost. To ništa nije dobro. Dvije pakle dnevno možda i jače u tom periodu, više ne, ja sam to ugasio", ispričao je Vlada.

Vidi opis "Nisam dobro, pobjegao sam u alkohol": Svi bruje o razvodu Vlade Magle, a ne znaju kakav pakao je prolazio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vrijeme provodio u kafani i birtiji

"I onda sam počeo da provodim vreme u kafani u birtiji, u jednoj kafanici tu u kraju. To je bilo... Ima raznih ljudi i ovakvih i onakvih, sad da ne uvrijedim, raznih ljudi. Sjedio sam s raznim ljudima i mnogo sam toga naučio i vrlo sam svjesno pio i vrlo sam svjesno to radio. I rekao sam to sad radim i to je to. I onda jednog dana gdje više nije bilo izlaza... To je da se razumijemo, ja nisam imao problem s alkoholom, da se ja tresem ako nekad ustanem kao što pričaju, da je to faza", pričao je Savić.

Pogledajte kako izgleda prva supruga Vlade Magle:

Vidi opis "Nisam dobro, pobjegao sam u alkohol": Svi bruje o razvodu Vlade Magle, a ne znaju kakav pakao je prolazio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO, Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ jocic.jovana Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/jocic.jovana Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/jocic.jovana Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram jocic.jovana Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Potražio pomoć psihijatra

Iako je priznao da je svjesno posezao za alkoholom, muzičar je naglasio da to nije bio glavni razlog zbog kojeg je potražio stručnu pomoć. Kako je objasnio, želio je da razgovara o svom stanju i razvodu za koji je vjerovao da je neizbježan.

"Nije bila tema alkohol. Da ne shvatite pogrešeno, nisam ja imao problem s alkoholom, ja sam ga svjesno pio, uživao u tom trenutku, da sam ja imao problem s alkoholom, ja bih Vama rekao, ja mogu da Vam kažem s čim sam imao problem s čim nisam, potpuno otvoreno i tu smo da razgovaramo, ali sam uživao u tome i onda sam shvatio da to stvara još veći strah od budućnosti, savremenu anksioznost. Nije mi bilo pomoć. I onda sam otišao kod psihijatra i rekao sam: 'Ja nisam dobro, ja se razvodim'. Psihijatar mi je prvo rekao: 'Molim te, sačekaj par mjeseci', misleći da je do mene, ja sam rekao: 'Okej, znam zašto mi to izgovarate, ali za par mjeseci ću biti istog mišljenja', jer sam siguran da ću se rastati da to prosto", pričao je Vladan u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Vidi opis "Nisam dobro, pobjegao sam u alkohol": Svi bruje o razvodu Vlade Magle, a ne znaju kakav pakao je prolazio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 8 / 8

(Blic/MONDO)