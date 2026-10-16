Usred emisije joj pomenula snajku, Ceca morala da reaguje: Odbrusila koleginici "vidi bre, da ti kažem"

U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" došlo je do zanimljive situacije između pjevačice Cece Ražnatović i njene koleginice Dare Bubamare, a povod je bila Cecina snaja Bogdana Ražnatović.

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Dara je tokom nastupa jedne takmičarke primetila sličnost između mlade djevojke i Bogdane, zbog čega se odmah obratila Ceci.

Sa druge strane, Ceca nije dijelila njeno mišljenje, pa je pred svima jasno stavila do znanja šta misli o svojoj snaji.

"Na Bogdanu da liči?"

- Marija, prelijepa si stvarno, podsjećaš me malo na Cecinu snajku Bogdanu. Je l' da, Ceco, na Bogdanu liči? - upitala je Bubamara.

Ražnatovićeva je odmah reagovala na ovu opasku i istakla da ona ne vidi sličnost između njih dvije. Ipak, nije propustila priliku da pohvali takmičarku, ali i da pred kamerama iskaže divljenje prema Bogdani.

- Na Bogdanu da liči? Pa meni ne liči. Vidi bre, da ti kažem nešto, Bogdana je jedinstvena, moja snajka je jedinstvena, ovo dijete je takođe prelijepo - kazala je pjevačica.

Evo kako izgleda takmičarka Zvezda Granda:

Marija Perućica Zvezde Granda Izvor: Youtube / Zvezde Granda

Ova razmijena mišljenja privukla je pažnju u studiju, a Ceca je još jednom pokazala koliko voli izabranicu svog sina.

Podsjetimo, Bogdana Ražnatović godinama je u braku sa Cecinim sinom Veljkom Ražnatovićem, sa kojim ima trojicu sinova, Željka, Krstana i Isaiju.

(Informer / MONDO)