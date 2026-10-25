Zdravko Čolić, rođen u Sarajevu, zapravo potiče iz Hercegovine. Njegova očevina u Vlahovićima propada, a pjevač je selo posjetio samo jednom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je Zdravko Čolić rođen u Sarajevu i mnogi ga smatraju Bosancem, poznati pjevač je zapravo čist Hercegovac, budući da su mu i otac i majka porijeklom iz ove regije. Njegova očevina nalazi se u hercegovačkom selu Vlahovići kod Ljubinja.

Ovo selo je nekada imalo na hiljade stanovnika, crkvu i školu, dok danas u njemu žive svega dvoje starijih mještana i Čolin rođak Milivoje Čolić. U Vlahovićima i dalje stoji stara kamena kuća u kojoj su rođeni otac Zdravka Čolića Vlado i deda Dušan.

Vidi opis Istina o porijeklu Zdravka Čolića: Očevina pjevača propada i obrasla je u korov, a djedovinu je obišao samo jednom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Iako je obrasla u travu i korov, a dio krova se urušio, kuća sa originalnim starim vratima i katancem i dalje odolijeva vremenu i zemljotresima.

Manje je poznato da su Čolići za vrijeme turske vladavine bili kneževi koji su upravljali selom, a posljednji knez bio je upravo pjevačev pradjed Šćepan.

Kako svkedoči njegov rođak Milivoje, Zdravkov djed se kasnije preselio u Topolovac, dok je otac Vlado radio kao policajac u Sarajevu. Sam Čola je selo svojih predaka posjetio samo jednom, pre desetak godina sa bratom, zbog čega njegov rođak uz osmijeh primjećuje da nije siguran ni da li sam pjevač vjeruje da potiče iz tog kraja.

(Mondo)