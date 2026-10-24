U Hrvatskoj se spremaju spektakularni dočeci Nove godine, a Zdravko Čolić predvodi sa najvišim honorarom od 120.000 evra.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Izgleda da je Zdravko Čolić i ove godine apsolutni regionalni rekorder po visini novogodišnjeg honorara za doček 2027. godine u Hrvatskoj. Istinska zvezda sa decenijama dugom uspešnom karijerom u novu godinu uvešće stanovnike Kotora i njihove goste, a za taj nastup, prema pisanju medija, dobiće 120.000 evra. Kotorani smatraju da je to i te kako isplativo jer će na Čolićev koncert doći brojni obožavaoci iz drugih gradova, a istom računicom vode se i mnogi gradovi u Hrvatskoj, pa u novogodišnjoj noći na trgovima pripremaju, kako kažu, dočeke za pamćenje.

Vidi opis Čola za doček uzima 120.000 evra: Otkriveno ko sve peva u Hrvatskoj i koliki su honorari na trgovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Legendarni Plavi orkestar nastupiće na dočeku Nove 2027. godine na Stradunu, što je potvrđeno nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio vest na društvenim mrežama. Jedan od najpopularnijih bendova sa ovih prostora pred hiljadama Dubrovčana i njihovih gostiju ispratiće 2026. i uz svoje vanvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu. Najava nastupa za pamćenje stigla je i od samog benda. U video-poruci upućenoj publici, frontmen Saša Lošić Loša pozvao je sve na zajednički doček u srcu Dubrovnika.

"Postoje trenuci koji se pamte ceo život. Jedan od takvih trenutaka biće i noć kada će Dubrovnik i Plavi orkestar zajedno odbrojavati poslednje sekunde stare godine i uz pesmu ući u novu, 2027. godinu. To za nas predstavlja veliku čast i radost. Vidimo se na Stradunu, u srcu Dubrovnika, na najlepšem dočeku. Pozdravlja vas Plavi orkestar", poručio je Loša, čiji će bend u novogodišnjoj noći izvesti hitove poput "Od rođendana do rođendana", "Bolje biti pijan nego star", "Kaja"...

Petar Grašo u Opatiji

Opatijce i njihove goste u 2027. godinu uvešće Petar Grašo. Praznični sjaj Opatije, muzika i veselje spojiće se poslednje večeri 2026. na opatijskoj pijaci – Mrkatu, gde će posetioce u novu godinu uvesti jedan od najpopularnijih pevača, najavljuju organizatori.

"Biće to veče pesme, plesa i zajedničkog odbrojavanja poslednjih sekundi stare godine u jedinstvenom opatijskom ambijentu", poručuju iz Opatije, gde u novu godinu ulaze uz hitove kao što su "Ako te pitaju", "Fritula", "Moje zlato", "Volim i postojim"...

Zadar će ulazak u 2027. godinu dočekati uz bogat i raznovrstan program na više gradskih lokacija. U novogodišnjoj noći na Trgu Petra Zoranića nastupiće Nina Badrić, a nakon nje, na istom mestu, počinje spektakl u režiji ekipe "Big CroDance Party".

"Prvi deo novogodišnjeg muzičkog spektakla posvećen je vanvremenskim hitovima istaknute pop i R&B pevačice čija uspešna karijera traje više od tri decenije. Karijeru Nine Badrić obeležili su brojni hitovi poput 'Moji ljudi', 'Rekao si', 'Dani i godine'..., a ovenčana je i nagradama Porin i statusom jedne od najcenjenijih muzičkih zvezda u regionu. Nakon nje nastupiće izvođači koji su obeležili jedno nezaboravno muzičko razdoblje i punili podijume za igru širom regiona. 'Big CroDance Party' čine ET, Simplicia, Senna M, Ilan Kabiljo i Alka Vuica, uz atraktivne plesačice i scenski šou. Uz poznate pesme oni će zajedno rasplesati publiku. Na drugoj lokaciji, na zadarskoj pijaci, nastupiće Psihomodo pop – jedan od najpoznatijih rok bendova, prepoznatljiv po energičnim koncertima i velikim hitovima poput 'Vjerujem u čuda', 'Ja volim samo sebe' i 'Frida', predvođen Davorom Gopcem", rekao je gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

Bajaga nastupa u Puli

U Rovinju će 31. decembra nastupiti Alen Islamović, dok će Pula pevati uz Momčila Bajagića Bajagu i njegove Instruktore.

"U Puli sam nastupao više puta, ali nikada za Novu godinu i nikada na Forumu. Pula je uvek veoma gostoljubiva prema nama i uvek nam je lepo kada dođemo. Prednost Nove godine u Puli je i u tome što su temperature ipak prijatnije nego u kontinentalnom delu. Barem se nadam da će tako biti, jer mislim da je sjajno usred zime doći na more. Pre tri godine svirali smo u Sarajevu, kada je palo dva metra snega i bilo minus 17 stepeni", prisetio se Bajaga na konferenciji za medije, na kojoj je najavljeno da će za doček u podne 31. decembra biti zaduženi Gustafi.

"Posebno mi je zadovoljstvo što sam u ovakvom timu sa Bajagom, sa kojim smo davno, još 1987. godine, delili binu. Pozivamo sve građane i goste da dođu na Advent", poručio je frontmen Gustafa Edi Maružin.

Severina uzima 117.000 evra

Nastup jedne od najpoznatijih regionalnih zvezda, Severine, biće održan u Tuzli na Trgu slobode.

"Očekujemo da će novogodišnji koncert jedne od najvećih regionalnih zvezda privući hiljade posetilaca i dodatno obogatiti prazničnu atmosferu u gradu soli", poručuju organizatori, koji su za novogodišnji doček sa Severinom izdvojili 230.000 konvertibilnih maraka (KM) bez PDV-a, što iznosi približno 117.600 evra.

Vidi opis Čola za doček uzima 120.000 evra: Otkriveno ko sve peva u Hrvatskoj i koliki su honorari na trgovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO