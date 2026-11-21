Saobraćajna nezgoda dogodila se 20 minuta prije ponoći na raskrsnici ulica Jovana Tomaševića i Vladimira Rolovića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Motociklista P.K. (19) povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na raskrsnici ulica Jovana Tomaševića i Vladimira Rolovića, ispred trga Vladimira i Kosare, 20 minuta prije ponoći. Mladić je hospitalizovan u Opštoj bolnici Bar.

Iz policije su Primorskom portalu potvrdili da se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl.

Okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda za sada nisu poznate.