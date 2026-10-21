"Obožavam Seku Aleksić": Karleuša s njom godinama bila u sukobu, evo šta sad kaže o svađama (Video)

Pjevačica Jelena Karleuša je među prvima došla da podrži Seku Aleksić na promociji novog albuma.

Izvor: MONDO

Pjevačica Seka Aleksić večeras je u jednom prijestoničkom klubu organizovala promociju novog albuma "Femme fatale", na kojem se okupio pola estrade.

Tu su pjevači narodne muzike, reperi, influenseri... svi složni u izjavama da Seka "zvuči i izgleda bolje nego ikad", a među njima je i koleginica Jelena Karleuša.

Jelena je na promociju došla obučena u brend "Gucci" od glave do pete. Uz nju je bio njen navodni, mlađi partner, a na pitanje Monda o nekadašnjem sukobu sa pjevačicom Sekom Aleksić i prozivkama koje su svojevremeno punile naslovnice medija, odmahnula glavom uz osmjeh:

"Ja obožavam Seku Aleksić! Došla sam da je podržim svim srcem za njen album, koji je stvarno nešto nevjerovatno, nešto što je njoj trebalo u karijeri i jedva čekam da počne promocija".

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Pogledajte 00:16 Jelena Karleuša o sukobu sa Sekom Aleksić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Crni Cerak pomirio Seku i JK?

Pjevačice su godinama imale sukobe, ali su ratne sjekire zakopane prije nekoliko godina.

Pomirenje je počelo kada je Seka izjavila da o Jeleni misli sve najljepše i da je prerasla ranije svađe. Ipak, nakon što je reper Crni Cerak jednom prilikom izjavio da bi "Karleuši trebalo da bude čast" što nastupa na istom mjestu kada i oni, Seka je na mrežama javno raspalila:

"Na stranu da li volite Jelenu, ali da neki balavac proziva nju i izvođače koji traju preko 20 godina je van svake pameti. Niko od mojih kolega ne smije da dozvoli da neki balavac koji se juče ispilio kaže 'njoj treba da je čast jer dijeli binu sa mnom'… Ma nemoj, šolju mlijeka i u krevet mali. I ovako ti muzika traje kao kisjela voda"

Pogledajte 04:10 Jelena Karleuša stigla na promociju albuma Seke Aleksič Izvor: Kurir Izvor: Kurir





