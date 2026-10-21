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"Atina se vraća u Srbiju": Karleuša zabrinuta za ćerku, neredi u Milanu ozbiljniji nego što se mislilo (Video)

"Atina se vraća u Srbiju": Karleuša zabrinuta za ćerku, neredi u Milanu ozbiljniji nego što se mislilo (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Ana Živančević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Jelena Karleuša progovorila o povratku ćerke Atine iz Milana, u kojem se nedavno nastanila zbog studija

Karleuša zabrinuta za ćerku, neredi u Milanu ozbiljniji nego što se mislilo Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, organizovala proslavu rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Tom prilikom su i Jelena i Duško s ponosom govorili o svojim naslednicama, ali i otkrili detalje koji se tiču Atininog fakulteta i preseljenja u Milano.

Nedugo potom je starija ćerka otputovala u prijestonicu mode, odakle je skoro svakodnevno objavljivala slike i snimke. Ipak, na jednom od poslednjih snimaka je pjevačica Jelena Karleuša izrazila zabrinutost za njenu bezbjednost.

Karleuša se tada oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom dramatičnih scena iz Milana i podijelila snimak sa lica mjesta na kom se vidi velika napetost na ulicama.

"Moje ćerke u Milanu prolaze ulicama prepunim Afrikanaca i Arapa, dok kordoni policije stoje na svakom koraku", navela je Karleuša uz kadrove koji prikazuju pojačano prisustvo bezbjednosnih snaga i metež u gradu, što je odmah izazvalo lavinu reakcija na mrežama.

Jelena je sada pred našim kamerama otkrila i da će se Atina ipak vratiti u Srbiju.

"Atina dolazi u petak iz Milana. Trenutno je malo ozbiljnija situacija u Milanu nego što smo mislili. Moja tetka je išla kod nje, pošto sam ja bila na koncertu u Makedoniji, vratila je Niku, a Atina je ostala zbog nekih predavanja. Ipak, sada u petak se vraća kući", rekla je pjevačica.

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"Atina se vraća u Srbiju": Karleuša progovorila o neredima u Milanu, zabrinuta sa ćerku
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Tagovi

Jelena Karleuša atina tošić milano protesti

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