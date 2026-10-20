Ceca objavila snimak sa Jelenom Karleušom: Bura na mrežama zbog ovog poteza, ljudi gledaju i ne vjeruju (Video)

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je na mrežama podijelila snimak iz emisije u kojoj je gostovala Jelena Karleuša
Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović iznenadila je pratioce na društvenim mrežama kada je podijelila snimak iz emisije u kojoj je gost bila i Jelena Karleuša.
Njena suparnica s kojom se nekoliko puta suočavala na sudu, bila je u emisiji Ognjena Amidžića zajedno sa ostalim članovima žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.
Među njima je bila i pjevačica Viki Miljković, koja je kuma Ceci Ražnatović.
Ceca je podijelila snimak na kojem govori da "bila Jelena tu ili ne", njoj je na prvom mjestu njena kuma.
Pogledajte:
@iadorececanajomiljenije kume,svako bih poželio da ima ovakvo kumstvo kao njih dvije..🥹❤️#najomiljenija#cecaraznatovic#vikimiljkovic#bloomsvetlana@CECA @Viki Miljković♬ original sound - 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐦𝐜𝐞𝐜𝐚
Zašto je Viki pričala o Ceci u emisiji?
Od kako je krenulo takmičenje Pinkove zvezde, Viki je u dobrim odnosima sa Jelenom Karleušom, zbog čega su pojedinci posumnjali da je došlo do zahlađenja odnosa sa Cecom.
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Viki je to odlučno demantovala, istakla da je sa Cecom bila i ostala u dobrim odnosima, naglašavajući da ništa ne može da poljulja njihovo prijateljstvo.
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