Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je na mrežama podijelila snimak iz emisije u kojoj je gostovala Jelena Karleuša

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović iznenadila je pratioce na društvenim mrežama kada je podijelila snimak iz emisije u kojoj je gost bila i Jelena Karleuša.

Njena suparnica s kojom se nekoliko puta suočavala na sudu, bila je u emisiji Ognjena Amidžića zajedno sa ostalim članovima žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

Među njima je bila i pjevačica Viki Miljković, koja je kuma Ceci Ražnatović.

Ceca je podijelila snimak na kojem govori da "bila Jelena tu ili ne", njoj je na prvom mjestu njena kuma.

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Od kako je krenulo takmičenje Pinkove zvezde, Viki je u dobrim odnosima sa Jelenom Karleušom, zbog čega su pojedinci posumnjali da je došlo do zahlađenja odnosa sa Cecom.

Vidi opis Ceca objavila snimak sa Jelenom Karleušom: Bura na mrežama zbog ovog poteza, ljudi gledaju i ne vjeruju (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / viki_miljkovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/viki_miljkovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Pink Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pink /printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/jelenasuperstar Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/Pinkove zvede/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Viki je to odlučno demantovala, istakla da je sa Cecom bila i ostala u dobrim odnosima, naglašavajući da ništa ne može da poljulja njihovo prijateljstvo.





