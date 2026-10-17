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"Prošetaće do Palate pravde": Ana Nikolić bijesno zaprijetila, u sve umiješana i Nataša Bekvalac

"Prošetaće do Palate pravde": Ana Nikolić bijesno zaprijetila, u sve umiješana i Nataša Bekvalac

Autor Marina Cvetković
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Na društvenim mrežama pojavio se plakat za tematsko veče tokom kojeg će se puštati pjesme Ane Nikolić i Nataše Bekvalac, na šta je Ana reagovala burno. Međutim, uslijedio je obrt.

Ana Nikolić bijesno zaprijetila, u sve umiješana i Nataša Bekvalac Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić burno je reagovala na objavu koju je vidjela na društvenim mrežama, a u kojoj se najavljivao događaj povezan sa njenim imenom i imenom njene koleginice Nataše Bekvalac. Međutim, ispostavilo se da je došlo do nesporazuma, zbog čega je njena reakcija izazvala brojne komentare.

Na društvenim mrežama pojavio se plakat za tematsko veče tokom kojeg će se puštati pjesme Ane Nikolić i Nataše Bekvalac. Ipak, pjevačica je, sudeći po njenoj objavi, pomislila da je riječ o najavi zajedničkog nastupa, pa se odmah oglasila i oštro demantovala takve navode.

"Ovo je budalaština!"

Ana nije krila ljutnju, te je javno poručila da nikakav nastup nije zakazan, a odgovornost za objavu pripisala je osobi koja ju je postavila. U svojoj reakciji otišla je i korak dalje, pomenuvši Palatu pravde.

"Ovo je budalaština. Nikakav nastup ne postoji. Ali ko je ovo okačio prošetaće do Palade pravde. Govorim isključivo u svoje ime. Ana Nikolić".

U komentarima joj ukazali na propust  

Nakon ove objave uslijedila je lavina komentara, a mnogi korisnici društvenih mreža počeli su da joj ukazuju na to da je, po svemu sudeći, pogrešno protumačila najavu. U komentarima su joj objašnjavali da nije riječ o koncertu niti o zajedničkom nastupu sa Natašom Bekvalac, već o tematskoj večeri posvećenoj njihovim pjesmama.

Pojedini su joj poručili da je trebalo pažljivije da pročita plakat prije nego što je reagovala, dok su drugi isticali da je iz same najave moglo da se zaključi da je u pitanju veče tokom kojeg će se puštati muzika dve popularne pjevačice.

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Tagovi

Ana Nikolić Nataša Bekvalac nastup

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