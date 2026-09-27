Ana Nikolić je rođendan proslavila u svom domu, nakon vijesti da se pomirila sa Raletom.

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić danas slavi 48. rođendan, a ovaj poseban dan provela je sa ćerkom Tarom u njihovom domu. Naslednica joj je priredila i posebno iznenađenje, dok se u pozadini čula pjesma njenog bivšeg partnera Raste.

Ana je rođendan proslavila u svom domu u društvu ćerke Tare, koja joj je priredila iznenađenje, tortu sa svjećicama, plišanog medu, ali i poruku koju joj je ostavila.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Vidi opis Rale se uselio kod nje, a Ana slavi rođendan uz Rastu: Stiglo i iznenađenje, plišani meda, torta i poruka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste izbor pjesme koju je Ana pustila ovog dana. U pitanju je Rastin duet sa Bubom i Jalom, pesma "Mufasa".

Pomirila se sa Raletom

Podsjetimo, kako pišu mediji, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se navodno opet pomirili.

Njih dvoje su prekinuli svaki kontakt nakon burnog raskida u avgustu, kada je pjevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila supruzi našeg poznatog pjevača.

Međutim, razdvojenost nije potrajala dugo - prije dvije nedelje ponovo su počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana Nikolić odblokirala.