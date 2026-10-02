Ana Nikolić odlučila je da zauvijek stavi tačku na muziku.

Izvor: Twitter/screenshot/@izvoliterazija/@Dalibor_sb

Ana Nikolić je odlučila da okrene novi list, te da, po svemu sudeći, okači mikrofon o klin i kaže zbogom pjevačkoj karijeri.

Nekada jedna od najtraženijih i najpopularnijih pjevačica na našoj estradi priprema svoj posljednji studijski album i oproštajnu koncertnu turneju na kojoj će se naći svi veći gradovi u našoj zemlji.

"Dugujem publici zaista jedan veliki koncert, možda i dva ili tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. To će biti jedna velika turneja, koju ja sada pripremam s novim, sledećim albumom, vjerovatno i oproštajnim", započela je Ana.

"Nešto se ne vidim na sceni poslije pedesete godine, da skačem po binama i padam. Što bi rekla moja baba: 'I valjaš se po kabinama.' Ali obično sama sebe demantujem ili me publika vrati. Nešto se desi, neki inat proradi u meni. Dignem ruke od svega, sve me nervira jer nije nešto kako želim. Ja ili radim nešto kako treba da se radi, ili neću nikako da radim. E, onda me neko toliko isprovocira, pa se ja vratim. Inadžija sam valjda", nastavila je pjevačica.

Vidi opis Ana Nikolić prestaje da pjeva? Sprema oproštajni album i koncerte i nakon toga zauvijek napušta estradu Ana Nikolić o porođaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Ana Nikolic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube / TV Pink Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Zorana Jetvić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na kraju je otkrila i koji je jedan od glavnih razloga iza njene odluke:

"Prvo i osnovno je što više nema Marine Tucaković, takva žena se rađa jednom u zilion godina. Mnogo mi fali, navikla sam da je ona tu", rekla je Ana za emisiju "Ekskluzivno".

(Kurir.rs/MONDO)