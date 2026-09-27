Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ponovo su zajedno, nakon što su se pomirili i obnovili svoju ljubav.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić opet je pogazila sopstvenu riječ i po ko zna koji put se pomirila s Goranom Ratkovićem Raletom.

Njih dvoje su nakon raskida u avgustu. Međutim, ovo nije potrajalo dugo, pa su prije dvije nedelje ponovo počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana odblokirala.

Rale je na sve načine pokušao da se vrati Ani i da nastave tamo gdje su stali. Iako je u početku bila neumoljiva, ljubav je ipak pobijedila. On joj je tom prilikom obećao da će uvek biti na njenoj strani i da više nikad neće dozvoliti sebi da je povrijedi ili učini nešto što bi njoj zasmetalo.

Njih dvoje trenutno su u fazi kada se ne odvajaju jedno od drugog, a da je među njima zasad sve u redu, svjedoči i činjenica da se Rale gotovo i preselio u njen stan na Voždovcu. Od pomirenja Rale stalno vozi i Anin automobil.

Da među starim-novim partnerima ljubav posle pomirenja i dalje cvjeta, uverila se i ekipa emisije "Paparaco lov", koja je Anu i Ratkovića uslikala nekoliko dana nakon što su nastavili svoju romansu.

Kamere ove emisije najprije su usnimile Raleta kako izlazi iz Aninog stana i ulazi da preparkira njen automobil, a zatim i samu pjevačicu, koja se pojavila nekoliko minuta kasnije. Njih dvoje su se odvezli do jedne banke na Novom Beogradu, gdje je Nikolićeva provela neko vrijeme, a kada je završila sa obavezama, vratili su se u stan.

Posle pola sata Ratković je ponovo izašao iz stana, pa se uputio do tržnog centra u Beogradu na vodi.

Vidi opis Ana Nikolić i Rale opet zajedno, a on se već uselio kod nje: Posle burnog raskida uslijedio veliki preokret (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: M.M. ATA Images Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 11 / 11

Izvor: Kurir / MONDO